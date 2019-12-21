Premier Lig'de gözler bu maçta! Leicester'ın Etihad'da iddaa oranı...

MANCHESTER CITY - LEICESTER CITY

Hafta içinde Lig Kupası’nda turlayan Manchester City, Premier Lig’de ise son dönemde istikrar sıkıntısı yaşıyor.

Bir hafta kazanıp, bir hafta puan kaybı yaşayan Pep Guardiola’nın ekibi, son olarak Arsenal deplasmanında 3 golle 3 puanı almasını bildi.

Bu sonuçla ligde 6 maç sonra kalesini gole kapatan Manchester City’de David Silva sakat. Savunmacı John Stones ve 13 gollü Agüero’nun ise antrenman eksiklikleri var ve durumları şüpheli.

Lig Kupası’nda hafta içini Everton deplasmanında geçiren Leicester City ise, rakibini penaltılarla kupanın dışına iterken, Çağlar Söyüncü oyuna sonradan dahil olmuştu.

Ligdeki son maçında Norwich City’yi ağırlayan Brendan Rodgers’ın ekibi, geriye düştüğü maçta beraberliği yakalasa da galibiyeti getirecek golü bulamadı ve 8 maçlık müthiş galibiyet serisine son vermiş oldu.

Zirvenin 10 puan uzağında haftaya giren konuk ekipte önemli bir eksik yok.

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- İki ekip arasında ligde oynanan son 5 maçın 4’ünü Manchester City kazandı.

- Bu sezon Manchester City’nin ligde oynadığı 17 maçın 15’inde en azından 3 gol atıldı.

- Bu sezon Leicester City ligde oynadığı 17 maçın 15’inde en azından 1 gol attı.

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Pep Guardiola, yardımcısı Arteta’yı kaybetti. Takımı için de aslında dönüm maçlarından birine çıkacak. Liverpool ile puan farkını zorlu aralık ayı süresince kapatabilecekler mi? City bu maçı kazanmak zorunda ve de Guardiola bunu başarır.

Tabii ki Premier’de Leicester’ın formu ve sıralamadaki yeri dikkat çekiyor. Savunmada çok iyiler, hücumda Vardy’nin yanında artık Iheanacho’yu da sanki 40 yıldır izler gibisiniz. Skorlar harika ve ligde 2. sırada yola devam ediyorlar.

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