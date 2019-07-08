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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
08.07.2019 - 12:14, Son Güncelleme:

Premier Lig'de en az 1 maç TRT Spor'da

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Premier Lig'de en az 1 maç TRT Spor'da

Avrupa'nın en önemli liglerinden biri olarak gösterilen İngiltere Premier Lig'de 2019-2020 sezonunun heyecanı TRT Spor'da yaşanacak.

TRT'den yapılan açıklamada, "Dünyanın en görkemli futbol organizasyonu olan İngiltere Premier Lig'in coşkusu yeni sezonda TRT Spor'da yaşanacak." ifadesi kullanıldı.

Premier Lig'de her hafta en az bir maçı ekranlara taşıyacak TRT Spor, 2019-2020 sezonunda 56 karşılaşma yayınlamayı planlıyor.

TRT Spor Kanal Koordinatörü Mehmet Buğra Şahin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Futbolseverlerin Premier Lig'e olan ilgileri ve bize yönelik taleplerine kayıtsız kalamadık. Her ne kadar sınırlı bir yayın yapacak olsak da Premier Lig maçlarını Türk futbolseverlerle açık kanaldan buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Aynı zamanda Premier Lig'in bütün özet görüntüleri de her hafta TRT Spor ekranlarında olacak."

Şahin ayrıca, İtalya Kupası'nı da canlı olarak yayınlayacaklarını, Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ile Amerikan Basketbol Ligi'nden (NBA) özet görüntülerin de TRT Spor'da olacağını ifade etti.

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