Premier Lig'de dev takımlar sahada! iddaa'da öne çıkan ise...
Manchester City ve Manchester United'ın sürpriz puan kayıpları sonrası gözler Liverpool'a çevrildi. Chelsea ve Tottenham da sahaya çıkıyor. Takımlardan son gelişmelere ve iddaa'da öne çıkan tercihlere göz atalım...
Bournemouth - Chelsea
- Federasyon Kupası'nda Chelsea formasıyla ilk kez izlediğimiz Gonzalo Higuain, Premier Lig sahnesine çıkıyor.
- Deplasmanda oynadıkları son 2 resmi maçı gol atamadan kaybettiler.
- Chelsea çıkışlı stoper Chris Mepham ise Bournemouth formasıyla ilk maçında, Chelsea'ye karşı boy gösterecek.
- Hücum hattında yer alan Dominic Solanke ve Callum Wilson'ın durumları maç saati netleşecek.
Liverpool - Leicester
- Manchester City'nin sürpriz yenilgisi sonrası gözler Liverpool'a çevrildi.
- Son 2 lig maçını zorlanarak, tek farkla kazanan Kırmızılar'da James Milner cezalı. Virgil van Dijk ve Georginio Wijnaldum'un durumları şüpheli.
- Fabinho ve Dejan Lovren iyileşti. İki isim de kadroda olacak.
Tottenham - Watford
- Tottenham'da Ben Davies, Harry Kane ve Dele Alli'nin sakatlıkları sürüyor.
- Son 4 lig maçında 2 kere kaybedip zirve yarışında yara alan Londra ekibine iki de iyi haber geldi...
- Güney Kore'nin Asya Kupası'nda elenmesi sonrası Son Heung-min takıma döndü. Moussa Sissoko da sakatlığını atlattı ve kadrodaki yerini alacak.
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