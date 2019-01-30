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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Hazırlayan: Cengiz İzmitli
30.01.2019 - 11:10, Son Güncelleme:

Premier Lig'de dev takımlar sahada! iddaa'da öne çıkan ise...

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Premier Lig'de dev takımlar sahada! iddaa'da öne çıkan ise...

Manchester City ve Manchester United'ın sürpriz puan kayıpları sonrası gözler Liverpool'a çevrildi. Chelsea ve Tottenham da sahaya çıkıyor. Takımlardan son gelişmelere ve iddaa'da öne çıkan tercihlere göz atalım...

Bournemouth - Chelsea 

- Federasyon Kupası'nda Chelsea formasıyla ilk kez izlediğimiz Gonzalo Higuain, Premier Lig sahnesine çıkıyor. 

- Deplasmanda oynadıkları son 2 resmi maçı gol atamadan kaybettiler.

- Chelsea çıkışlı stoper Chris Mepham ise Bournemouth formasıyla ilk maçında, Chelsea'ye karşı boy gösterecek.

- Hücum hattında yer alan Dominic Solanke ve Callum Wilson'ın durumları maç saati netleşecek.

En Çok Oynanan Bahis
  • 477Bournemouth - Chelsea
    3
    MS2
    1,45
    15958kez oynandı
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Liverpool - Leicester

- Manchester City'nin sürpriz yenilgisi sonrası gözler Liverpool'a çevrildi.

- Son 2 lig maçını zorlanarak, tek farkla kazanan Kırmızılar'da James Milner cezalı. Virgil van Dijk ve Georginio Wijnaldum'un durumları şüpheli.

- Fabinho ve Dejan Lovren iyileşti. İki isim de kadroda olacak.

En Çok Oynanan Bahis
  • 485Liverpool - Leicester
    3
    2,5Üst
    1,35
    9212kez oynandı
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Tottenham - Watford

- Tottenham'da Ben Davies, Harry Kane ve Dele Alli'nin sakatlıkları sürüyor.

- Son 4 lig maçında 2 kere kaybedip zirve yarışında yara alan Londra ekibine iki de iyi haber geldi...

- Güney Kore'nin Asya Kupası'nda elenmesi sonrası Son Heung-min takıma döndü. Moussa Sissoko da sakatlığını atlattı ve kadrodaki yerini alacak.

En Çok Oynanan Bahis
  • 486Tottenham - Watford
    3
    MS1
    1,50
    12257kez oynandı
Hemen Oyna
Maç Sonucu Bahsini Seç

Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!

İddaa Tahminleri - 30 Ocak 2019Nesine TV yorumcusu Berkuk Ünyay, 30 Ocak Çarşamba iddaa programından güvendiği maçları sizler için seçip analiz etti ve iddaa maç sonuçları tahminlerini paylaştı.
daha fazla video için

 

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