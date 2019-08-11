Premier Lig'de DEV MAÇ, TEK MAÇ! iddaa'nın favorisi...
İngiltere Premier Lig'de yeni sezon heyecanı başladı. İlk hafta dev bir maça sahne olacak, işte takımlardan son haberler ve iddaa oranları...
MANCHESTER UTD - CHELSEA
- Manchester United'da, Copa America sebebiyle fazla dinlenme imkanı bulamayan Alexis Sanchez ile sırt ağrıları bulunan Paul Pogba'nın durumları maç saati netleşecek.
- Yeni transfer Harry Maguire'ın ise ilk 11'de başlaması şaşırtıcı olmaz.
- Chelsea cephesinde ise Ruben Loftus-Cheek, Antonio Rudiger ve Callum Hudson-Odoi sakat. Sezon öncesi hazırlık kampında sakatlanan N'Golo Kante'nin de yetişmesi beklenmiyor.
- Aralarındaki son 13 lig maçının sadece 2'sini kazanabilen (6 beraberlik - 5 mağlubiyet) Manchester United, söz konusu Old Trafford olduğunda ise son 6 maçta yenilgi yüzü görmedi. (2 galibiyet - 4 beraberlik)
MİSLİ.COM YAZARI MURAT FEVZİ TANIRLI NE DİYOR?
Transfer tarihinin en pahalı savunmacısı olarak Leicester'dan Harry Maguire'yi alan Man Utd, daha önce de Crystal Palace'dan Wan-Bissaka'yı savunmaya dahil etmişti. Sir Alex Ferguson'un şampiyon olmak istiyorsan önce savunman iyi olacak felsefesinin sonuçları olarak görüyorum. Öğrencisi Solsjkaer çok iyi başlayıp, sezon sonunda üst üste kayıplar yaşamıştı.
Chelsea'de ise hem transfer yasağı durumu, hem de Hazard'ın satılmasının ardından sezonun tek merakla beklenen sonucu Lampard'ın teknik direktörlük kariyerinin Maviler'e nasıl yansıyacağı. Hazırlık dönemindeki izlenimler olumluydu. Barcelona karşısında kazandılar.
Sezonun ilk haftasında iki genç menajer için önemli bir sınav olacak.
Az gollü geçmeye aday bir maç. İlk tercihim alt. Galibiyet ibresi ise Man Utd'tan yana.
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