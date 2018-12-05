Premier Lig'de DEV MAÇ, TEK MAÇ! iddaa'nın favorisi...
İngiltere Premier Lig'de Manchester United'ın konuğu Arsenal ve DEV MAÇ, iddaa'da TEK MAÇ! İşte takımlardan son haberler ve iddaa oranları...
- Hafif sakatlıkları bulunan Chris Smalling ve Eric Bailly maç saati netleşecek.
- Ashley Young cezalı. Phil Jones, Alexis Sanchez ve Victor Lindelöf ise sakat.
- Son 3 lig maçında galibiyet yüzü göremeyen Manchester United, söz konusu Old Trafford olduğunda Arsenal'e göz açtırmıyor. Son 11 lig maçında rakiplerine kaybetmediler! (8 galibiyet - 3 beraberlik)
Arsenal
- Granit Xhaka cezalı, Mesut Özil ise sırt ağrıları sebebiyle belirsiz.
- Kuzey Londra Derbisi'nde müthiş bir geri dönüş yapan Arsenal, son 19 resmi maçında yenilgi yüzü göremedi. (15 galibiyet - 4 beraberlik)
- Maçların ikinci yarılarında attıkları 24 golle, ligin o alandaki lideri konumundalar.
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