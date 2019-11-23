Premier Lig'de DEV MAÇ, TEK MAÇ! iddaa'da oynanması gereken...
İngiltere Premier Lig’de iddaa programının sonucu en fazla merak edilen maçında Manchester City, evinde Chelsea ile karşılaşırken her zaman olduğu gibi Canlı Bahis heyecanını yüksek oranları ve birçok yeni bahis türüyle Misli.com’da yaşayacaksınız. Üstelik Canlı Bahis kaybınıza %10’a varan iade sadece Misli.com’da!
MANCHESTER CITY - CHELSEA
Milli aradan önce Liverpool’a konuk olan Manchester City, seyir zevki oldukça yüksek olan mücadelede maçın başlarında yediği gollerin ardından çabalasa da geri gelememiş ve bu sezon Premier Lig’deki 3. yenilgisini almıştı.
Bu sezon ligde sadece evinde kaybettiği Wolverhampton maçında gol atamayan Manchester City, geçen sezon evinde Chelsea’ya 6 gol atmayı başarmıştı.
Cezalı Bernado Silva’dan yoksun olan antrenör Pep Guardiola’nın ekibinde kaleci Ederson’un da durumu maç saati netlik kazanacak.
Oldukça üstün oynadığı maçta Crystal Palace karşısında ikinci yarıda bulduğu 2 golle kazanan Chelsea, milli maç arasına moralli girmişti.
Tıpkı rakibi gibi zirvenin uzağında olan Chelsea, ilk 6 haftada sadece 2 maç kazanabilmişti ancak son 6 maçtan galibiyetle ayrıldılar.
Mavilerde orta sahadan Ross Barkley ve Callum Hudson-Odoi’nin sakatlığı sürerken forvet Pulisic’in oynama ihtimali olduğu belirtildi.
TEK MAÇ'TA ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!
- Chelsea deplasmandaki son 7 resmi maçını da kazanmayı başardı.
- Premier Lig’de 19 golle Manchester City, evinde en çok gol atan takım olurken, Chelsea ise 18 golle deplasmanda en çok gol atan ekip konumunda...
- İki ekip arasındaki son 6 maç da KG YOK bitti.
TEK MAÇ'TA ÖNE ÇIKAN BAHİSLER!
Bu hafta sonu oldukça zengin gözüken iddaa bülteninin akşam seansında Tek Maç oynanabilecek ve aynı zamanda Canlı Bahis de yapılacak önemli mücadelesinde, Misli.com üyeleri ilk tercihini %52 oranında Manchester City galibiyetinden yana kullanmış durumda...
Bu tercihin ardından ise %13 oranla maçta tarafların en az 3 gol bulacağı düşüncesiyle "2.5 ÜST" seçeneği Misli.com üyelerinin kuponunda yerini almış.
PREMIER LİG’İN USTA YORUMCUSU MURAT FEVZİ TANIRLI NE DİYOR?
Chelsea, Lampard ile çok iyi çıkış yakalasa da tecrübe ve yetenek sayısı Manchester City’de oldukça fazla.
Chelsea’de son dönemin yıldızı olan ve Hazard’ı aratmayan Pulisic’in durumu cuma sabah saatlerinde belirsizdi ancak gecesine oynayabileceği açıklandı. Kritik eksik yok artık.
Pep, şampiyonluk yarışında sürprize izin vermek istemiyor ama Liverpool’dan sonra en çok kaybettiği takım Maviler.
Etihad’da keyifli ve gollü bir 90 dakika bizleri bekliyor. Man City kazanır ve ÜST olur.
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İki takım arasında daha önce oynanmış maçlardan en güzel gollere göz atalım...
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