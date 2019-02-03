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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Hazırlayan: Cengiz İzmitli
03.02.2019 - 16:15, Son Güncelleme:

Premier Lig'de DEV MAÇ! Manchester City'nin iddaa oranı şaşırttı...

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Premier Lig'de DEV MAÇ! Manchester City'nin iddaa oranı şaşırttı...

Newcastle United deplasmanında kaybedip lider Liverpool'a yaklaşma şansını tepen Manchester City, Etihad'da Arsenal'i ağırlıyor. Galibiyetine verilen iddaa oranı şaşırttı, işte detaylar...

Manchester City

- Kaptan/Stoper Vincent Kompany sakat, sol bek Benjamin Mendy'nin durumu ise maç saati netleşecek.

- Geçtiğimiz hafta Newcastle United deplasmanında kaybedip lider Liverpool'a yaklaşma şansını teptiler, menajer Pep Guardiola da; "Son maçtaki performanstan biz de memnun değiliz. Herkes bize 'yenilmez' ve 'en iyisi' gibi anlamlar yüklüyor ama ben hep onlara 'gelişmeliyiz' diyorum. Bunu geçen hafta bir kez daha gördük, gelişmeliyiz!" açıklamasını yaptı.

- Arsenal'le oynadıkları son 3 lig maçından da sahadan galibiyetle ayrılmayı başardılar.

En Çok Oynanan Bahis
  • 146Manchester City - Arsenal
    3
    2,5Üst
    1,20
    14515kez oynandı
Hemen Oyna
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Arsenal

- Sokratis Papastathopoulos, Rob Holding, Hector Bellerin ve Danny Welbeck sakat.

- Henrikh Mkhitaryan ve Ainsley Maitland-Niles için maç saatini bekleyeceğiz.

- Yeni transfer Denis Suarez ise hazır durumda ve teknik patron Unai Emery 25 yaşındaki İspanyol oyuncu için; "Kaliteli ve yakından tanıdığım bir oyuncu. Eğer ilk 11'de çıkacağına karar verirsek eminim elinden geleni yapacaktır." sözlerini söyledi.

Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!

İddaa Tahminleri - 3 Şubat 2019Nesine TV yorumcusu Rıdvan Aksu, 3 Şubat Pazar iddaa programından güvendiği maçları sizler için seçip analiz etti ve iddaa maç sonuçları tahminlerini paylaştı.
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