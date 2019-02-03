Premier Lig'de DEV MAÇ! Manchester City'nin iddaa oranı şaşırttı...
Newcastle United deplasmanında kaybedip lider Liverpool'a yaklaşma şansını tepen Manchester City, Etihad'da Arsenal'i ağırlıyor. Galibiyetine verilen iddaa oranı şaşırttı, işte detaylar...
- Kaptan/Stoper Vincent Kompany sakat, sol bek Benjamin Mendy'nin durumu ise maç saati netleşecek.
- Geçtiğimiz hafta Newcastle United deplasmanında kaybedip lider Liverpool'a yaklaşma şansını teptiler, menajer Pep Guardiola da; "Son maçtaki performanstan biz de memnun değiliz. Herkes bize 'yenilmez' ve 'en iyisi' gibi anlamlar yüklüyor ama ben hep onlara 'gelişmeliyiz' diyorum. Bunu geçen hafta bir kez daha gördük, gelişmeliyiz!" açıklamasını yaptı.
- Arsenal'le oynadıkları son 3 lig maçından da sahadan galibiyetle ayrılmayı başardılar.
Arsenal
- Sokratis Papastathopoulos, Rob Holding, Hector Bellerin ve Danny Welbeck sakat.
- Henrikh Mkhitaryan ve Ainsley Maitland-Niles için maç saatini bekleyeceğiz.
- Yeni transfer Denis Suarez ise hazır durumda ve teknik patron Unai Emery 25 yaşındaki İspanyol oyuncu için; "Kaliteli ve yakından tanıdığım bir oyuncu. Eğer ilk 11'de çıkacağına karar verirsek eminim elinden geleni yapacaktır." sözlerini söyledi.
Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle