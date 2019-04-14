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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
14.04.2019 - 11:14, Son Güncelleme:

Premier Lig'de DEV MAÇ! Liverpool'un iddaa oranı yükseliyor...

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Premier Lig'de DEV MAÇ! Liverpool'un iddaa oranı yükseliyor...

İngiltere Premier Lig'de maç fazlası ve 2 puan farkla zirvede olan Liverpool, Anfield Road'da Chelsea'yi ağırlıyor. Takımlardan son haberlere ve iddaa'daki değişime göz atalım...

LIVERPOOL

- Stoper Joe Gomez iyileşti, Porto maçında cezası sebebiyle oynamayan sol bek Andy Robertson da kadroya döndü.

- Chelsea'yle oynadıkları son 5 resmi maçtan galibiyet çıkartamadılar. (3 beraberlik - 2 mağlubiyet)

- Liverpool galibiyeti için ilk açıklanan iddaa oranı 1,40'tı, 2 kere güncelleme geldi ve an itibariyle 1,50'ye yükselmiş durumda!

- Ligde, Anfield Road'da oynadıkları son 4 maçta ise fire vermediler. (4 maç - 12 puan - 14 gol)

CHELSEA

- Callum Hudson-Odoi'nin durumu maç saati netleşecek.

- Liverpool'un sahasında oynadıkları son 8 resmi maçı kaybetmediler. (3 galibiyet - 5 beraberlik)

- Ligde, deplasmanda oynadıkları son 6 maçın 4'ünü kaybettiler, o 4 maçta gol atma başarısı da gösteremediler.

Premier Ligde DEV MAÇ Liverpoolun iddaa oranı yükseliyor...

BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!

- İki takım arasında oynanan son 9 maçın 8'inde karşılıklı goller izledik. (KG VAR)

- Liverpool'un ligdeki son 4 maçında 2.5 gol barajı aşıldı. (2.5 ÜST)

- Chelsea, deplasmanda oynadığı son 6 maçta da kalesinde gol gördü. 

MİSLİ.COM YAZARI MURAT FEVZİ TANIRLI NE DİYOR?

Her Liverpool taraftarının “acaba yine mi?” diye içinden geçirdiğini tahmin ediyorum. Çünkü, şampiyonluğa çok yaklaştıkları son sezonda Gerrard’ın ayağının kayıp düşmesiyle Demba Ba’nın topu kapıp Chelsea adına attığı golle Premier Lig şampiyonluğunu son haftalarda kaçırmışlardı. Elbette şimdi tablo daha farklı. Liverpool, geçen hafta en zor maçını Southampton deplasmanında kazandı ve artık Manchester City’nin zorlu sürecinde puan kaybetmesini beklemeye çekildi. Sürprize izin vereceklerine hiç ihtimal vermiyorum. Hazard’ın formunun çok iyi olması ve son dönemde Chelsea’nin bu sahada 6 maçtır yenilmiyor olması gibi psikolojik üstünlük faktörleri olsa da Anfield bugün bayram yeri olur. Ev sahibi kazanır. Diğer seçenek üst olur.

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