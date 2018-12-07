Premier Lig'de 'Cumartesi' ateşi! iddaa'da öne çıkanlar...

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Futbol
Hazırlayan: Cengiz İzmitli
07.12.2018 - 16:44, Son Güncelleme:

Premier Lig'de 'Cumartesi' ateşi! iddaa'da öne çıkanlar...

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Premier Lig'de 'Cumartesi' ateşi! iddaa'da öne çıkanlar...

Önümüzdeki hafta arasında Avrupa'da kupa maçları oynanacağı için, İngiltere Premier Lig'de dopdolu bir 'Cumartesi' bizleri bekliyor! İşte takımlardan son haberler ve iddaa'da öne çıkanlar...

Bournemouth - Liverpool

- Liverpool'da Joe Gomez sakat, Sadio Mane'nin durumu maç saati netleşecek.

- Son 4 lig maçında fire vermediler, lider Manchester City'nin 2 puan gerisinde takibi sürdürüyorlar.

- Bu sezon deplasmanda oynadıkları 8 lig maçından 6 galibiyet çıkarttılar. (2 beraberlik)

En Çok Oynanan Bahis
  • 140Bournemouth - Liverpool
    3
    MS2
    1,40
    21152kez oynandı
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Arsenal - Huddersfield

- Arsenal'de genç stoper Rob Holding'in sakatlandı, dönüşü 9 ay sürebilir.

- Geçen Mayıs ayında sakatlanan Laurent Koscielny'nin de o tarihten beri ilk defa maç kadrosunda yer alacağı açıklandı.

- Cezası sebebiyle Manchester United maçını kaçıran Granit Xhaka, yeniden ilk 11'e dönüyor.

En Çok Oynanan Bahis
  • 141Arsenal - Huddersfield
    3
    MS1
    1,10
    7695kez oynandı
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Manchester United - Fulham

- Kırmızı Şeytanlar'da Jose Mourinho'nun koltuğu iyice sallantıda. Takımdaki eksikler de cabası...

- Anthony Martial, Luke Shaw, Chris Smalling, Eric Bailly ve Phil Jones'un durumları maç saati netleşecek.

- Victor Lindelöf ve Alexis Sanchez'in sakatlıkları devam ediyor, cezası sona eren Ashley Young ise yeniden kadroda olacak.

En Çok Oynanan Bahis
  • 144Manchester Utd - Fulham
    3
    MS1
    1,20
    11056kez oynandı
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Leicester - Tottenham

- Arsenal maçında çift sarı kartla atılıp Southampton maçında cezalı olan Tottenham'lı Jan Vertonghen, Leicester deplasmanında yeniden formasına kavuşuyor. Sağ bek Kieran Trippier'in durumu ise maç saati netleşecek.

- Leicester'da da Jamie Vardy, Harry Maguire ve Jonny Evans'ın durumları belirsizliğini koruyor.

- Stoper Maguire ve Evans'ın belirsizlikleri, milli oyuncumuz Çağlar Söyüncü'ye bir kez daha forma şansı doğurabilir. Hafta arası oynanan Fulham maçında Wes Morgan ile birlikte savunma güvenliğini sağlamışlardı.

Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!

En Çok Oynanan Bahis
  • 147Leicester - Tottenham
    3
    MS2
    1,75
    7140kez oynandı
Hemen Oyna
Maç Sonucu Bahsini Seç
İddaa Tahminleri - 8 Aralık 2018Nesine TV yorumcusu Barış Düşmez, 8 Aralık Cumartesi iddaa programından güvendiği maçları sizler için seçip analiz etti ve iddaa maç sonuçları tahminlerini paylaştı.
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