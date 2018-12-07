Premier Lig'de 'Cumartesi' ateşi! iddaa'da öne çıkanlar...
Önümüzdeki hafta arasında Avrupa'da kupa maçları oynanacağı için, İngiltere Premier Lig'de dopdolu bir 'Cumartesi' bizleri bekliyor! İşte takımlardan son haberler ve iddaa'da öne çıkanlar...
Bournemouth - Liverpool
- Liverpool'da Joe Gomez sakat, Sadio Mane'nin durumu maç saati netleşecek.
- Son 4 lig maçında fire vermediler, lider Manchester City'nin 2 puan gerisinde takibi sürdürüyorlar.
- Bu sezon deplasmanda oynadıkları 8 lig maçından 6 galibiyet çıkarttılar. (2 beraberlik)
Arsenal - Huddersfield
- Arsenal'de genç stoper Rob Holding'in sakatlandı, dönüşü 9 ay sürebilir.
- Geçen Mayıs ayında sakatlanan Laurent Koscielny'nin de o tarihten beri ilk defa maç kadrosunda yer alacağı açıklandı.
- Cezası sebebiyle Manchester United maçını kaçıran Granit Xhaka, yeniden ilk 11'e dönüyor.
Manchester United - Fulham
- Kırmızı Şeytanlar'da Jose Mourinho'nun koltuğu iyice sallantıda. Takımdaki eksikler de cabası...
- Anthony Martial, Luke Shaw, Chris Smalling, Eric Bailly ve Phil Jones'un durumları maç saati netleşecek.
- Victor Lindelöf ve Alexis Sanchez'in sakatlıkları devam ediyor, cezası sona eren Ashley Young ise yeniden kadroda olacak.
Leicester - Tottenham
- Arsenal maçında çift sarı kartla atılıp Southampton maçında cezalı olan Tottenham'lı Jan Vertonghen, Leicester deplasmanında yeniden formasına kavuşuyor. Sağ bek Kieran Trippier'in durumu ise maç saati netleşecek.
- Leicester'da da Jamie Vardy, Harry Maguire ve Jonny Evans'ın durumları belirsizliğini koruyor.
- Stoper Maguire ve Evans'ın belirsizlikleri, milli oyuncumuz Çağlar Söyüncü'ye bir kez daha forma şansı doğurabilir. Hafta arası oynanan Fulham maçında Wes Morgan ile birlikte savunma güvenliğini sağlamışlardı.
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