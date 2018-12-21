Premier Lig'de 'Cuma Ateşi' kaçmaz! Liverpool'un iddaa oranı...
Premier Lig'de yoğun fikstür yaklaşıyor... 'Cuma Ateşi' kaçmaz, Wolves'un konuğu lider Liverpool!
- Son 3 lig maçını kazanan Wolves'ta, bu 3 maçta 2 gol atan ve 1 de asist yapan Diogo Jota sakatlandı.
- Teknik patron Nuno Espirito Santo, 6 maçlık galibiyetsiz seri sonrası 3 maç üst üste kazandıkları için 'gururlu' olduğunu söyledi.
- Cuma günleri ise pek keyifli değiller... Premier Lig'de oynadıkları son 11 'Cuma fikstürü' yenilgiyle tamamlandı. (son galibiyet Nisan 1965'te)
- Sağ bek Trent Alexander-Arnold sakat, Pazar günü ManU maçını kaçıran James Milner ise iyileşti.
- Ligde üst üste 6 maç kazanan, ilk 17 maçın sonunda yenilgisiz lider durumda bulunan Liverpool, deplasmandaki 9 lig maçında ise kalesinde sadece 5 gol gördü.
- Wolves, Jürgen Klopp'un Premier Lig'deki 27'nci farklı rakibi olacak. Alman çalıştırıcı, daha önceki 26 rakibini en az 1 kere yenmeyi başardı.
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