Premier Lig'de "Boxing Day" coşkusu! 56 yıl önce bugün...
İngiltere Premier Lig takipçilerinin en sevdiği gün geldi! "Boxing Day" lafı geçtiğinde akıllara hemen 56 yıl öncesi geliyor.
Bu bir ilandır
56 yıl önce bugün, Premier Lig'de "Boxing Day" coşkusu yaşanmış ve 10 maçta futbolseverler tam 66 gol izlemişti! Her sene büyük bir heyecanla beklenen o gün geldi, çattı...
Misli.com'da "Boxing Day" maçları iddaa bülteninde yerini aldı.
Spor Arena editörlerinden Can Budak, fikstüre göz atıp "Chelsea – Southampton" maçında bol gol beklediğini söyledi.
"Tottenham karşısında kötü gidişi durduran Chelsea, iç sahada da kolay ve bol gollü bir galibiyet almalı. O maç, bu maç.” dedi ve "2.5 ÜST – 1,38" önerdi.
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Ahmet Olcay Ergin ise "Aston Villa – Norwich” maçında 2.5 gol barajının aşılacağını belirtti.
“Ligdeki son maçlarında gol tercihleri kazandıran iki takım, aralarındaki maçlarda da geçmiş yıllarda hep bol skorlu maçlar izletti.” dedi ve “2.5 ÜST – 1,38” önerdi.
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