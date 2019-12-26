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Futbol
26.12.2019 - 00:05, Son Güncelleme:

Premier Lig'de "Boxing Day" coşkusu! 56 yıl önce bugün...

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Premier Lig'de "Boxing Day" coşkusu! 56 yıl önce bugün...

İngiltere Premier Lig takipçilerinin en sevdiği gün geldi! "Boxing Day" lafı geçtiğinde akıllara hemen 56 yıl öncesi geliyor.

Bu bir ilandır

56 yıl önce bugün, Premier Lig'de "Boxing Day" coşkusu yaşanmış ve 10 maçta futbolseverler tam 66 gol izlemişti! Her sene büyük bir heyecanla beklenen o gün geldi, çattı...

Misli.com'da "Boxing Day" maçları iddaa bülteninde yerini aldı.

Premier Ligde Boxing Day coşkusu 56 yıl önce bugün...

Spor Arena editörlerinden Can Budak, fikstüre göz atıp "Chelsea – Southampton" maçında bol gol beklediğini söyledi.

"Tottenham karşısında kötü gidişi durduran Chelsea, iç sahada da kolay ve bol gollü bir galibiyet almalı. O maç, bu maç.” dedi ve "2.5 ÜST – 1,38" önerdi.

Hemen buradan üye ol, Misli.com’da “Premier Lig Boxing Day” heyecanına katıl!

Premier Ligde Boxing Day coşkusu 56 yıl önce bugün...

Ahmet Olcay Ergin ise "Aston Villa – Norwich” maçında 2.5 gol barajının aşılacağını belirtti.

“Ligdeki son maçlarında gol tercihleri kazandıran iki takım, aralarındaki maçlarda da geçmiş yıllarda hep bol skorlu maçlar izletti.” dedi ve “2.5 ÜST – 1,38” önerdi.

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Premier Ligde Boxing Day coşkusu 56 yıl önce bugün...

MevzuBahis | 26-27 Aralık 2019 İddaa tahminleriSpor Arena editörlerinden Barlas Ateşli ve Cengiz İzmitli, yeni iddaa programı MevzuBahis'te, haftanın öne çıkan maçlarını masaya yatırdı.
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