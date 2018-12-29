Premier Lig'de 2018'e müthiş veda! Liverpool'un iddaa oranı...
Ligde üst üste 8 maç kazanıp iyice zirveye yerleşen Liverpool, 2 Eylül 2012'den beri Anfield'da kaybetmediği Arsenal'i ağırlıyor. Takımlardan son haberlere ve iddaa oranlarına göz atalım...
- James Milner ve Dominic Solanke sakat, Fabinho ve Naby Keita ilk 11'i zorluyor.
- Manchester City'nin yaptığı hatalar sonrası üst üste 8 lig maçını firesiz atlatıp zirveye iyice yerleştiler.
- Son 2 sezondur Anfield'dan Arsenal'i eli boş gönderiyorlar. Premier Lig'in adının konduğu 1992'den beri hiç şampiyonluk yaşayamayan Liverpool, bugün de kazanırsa, amacına koca bir adım daha atmış olacak.
Arsenal
- Savunma krizi henüz çözülemedi. Kaptan Laurent Koscielny'nin hafif sakatlığına rağmen ilk 11'de olacağı açıklandı.
- Rob Holding ve Hector Bellerin sakat, Nacho Monreal ve Shkodran Mustafi'nin durumları ise ağır şüpheli.
- Ligde oynadıkları son 3 deplasman maçında galibiyetleri bulunmuyor. Liverpool deplasmanında en son kazandıklarında ise tarihler 2 Eylül 2012'yi gösteriyordu.
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