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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sıradaki Haber: Gaziantepspor'dan şirketleşme formülü

Futbol
AA
03.02.2018 - 12:44, Son Güncelleme:

Premier Lig'de 10 bininci maç heyecanı

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26 yıl önce kurulan İngiltere Premier Lig'de bugün 10 bininci karşılaşma oynanacak. Bugüne kadarki maçların 7 bin 350'si galibiyetle biterken, toplam 26 bin 435 gol atıldı. Alan Shearer'ın 260 golle en skorer isim olduğu lig tarihinde, Rooney 208 golle ikinci sırada...

Dünyanın en önemli liglerinden biri olarak gösterilen İngiltere Premier Lig, bugün 10 bininci maç heyecanına sahne olacak.
Kurulduğu 1992-93 sezonundan bu yana 9 bin 996 maçın oynandığı Premier Lig'de bugünkü 7 karşılaşmayla 10 bin maç barajı aşılacak.

Bugüne kadar 7 bin 350 mücadele galibiyetle tamamlanırken, takımlar iç sahada 4 bin 612, deplasmanda ise 2 bin 738 kez kazandı.
Toplam 26 bin 435 golün atıldığı lig maçlarında gol ortalaması ise 2.64 oldu.

Ligin yeni formatındaki ilk golü ise Sheffield United forması giyen Brian Deane, 9 bin 303 gün önce Danimarkalı file bekçisi Peter Schmeichel'ın koruduğu Manchester United kalesine maçın 5. dakikasında atmıştı.

Hakemler toplam bin 504 kez kırmızı, 29 bin 987 kez de sarı kartına başvurdu. Karşılaşmaların 5 bin 933 kezle en çok oynandığı gün cumartesi, en fazla maçın yapıldığı ay da bin 447 kezle aralık oldu.

En golcü isim Shearer
Premier Lig tarihinde rakip fileleri 260 kez sarsan Alan Shearer, en golcü futbolcular listesinde zirvede yer alıyor. İngiliz futbolcu, 1992-96 yılları arasında Blackburn Rovers formasıyla 138 maçta 112, 1996-2006 yılları arasında da Newcastle United'da 303 maçta 148 gol attı.

Bu futbolcuyu 208 golle kariyerini Everton'da sürdüren Wayne Rooney, 187 golle de Andrew Cole izliyor.
Futbolcular lig maçlarında 888 kez topu kendi kalelerine gönderdi.

Futbolcuların geliri 35 kat arttı
Premier Lig'de 26 yıl önce futbolcuların aldığı haftalık ortalama maaşlar, günümüzde yaklaşık 35 kat arttı. 1992-93 sezonunda haftalık ortalama bin 482 sterlin kazanan futbolcuların geliri ortalama 50 bin sterline kadar yükseldi.

Ara transfer döneminde Arsenal'dan Manchester United'a giden ve haftalık 500 bin sterlin alacağı basına sızan Alexis Sanchez ile Arsenal ile sözleşmesini haftalık 350 bin sterlin maaşla uzatan Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, çıtayı daha da yukarıya çekti.

En farklı galibiyet Old Trafford'da
Premier Lig tarihinin en farklı galibiyetini sahasında Ipswich Town'ı 4 Mart 1995 tarihinde oynanan maçta 9-0 mağlup eden Manchester United aldı.

Ligde bin 827 kezle maçlar en fazla 1-0'lık skorla sona erdi. Golsüz sona eren karşılaşmaların sayısı ise 851'de kaldı.

Seyirci rekoru Wembley'de
Lig tarihinin en çok taraftara ev sahipliği yapan maçı Tottenham ile Manchester United arasında oynandı. Geçen ay sonunda oynanan ve Londra ekibinin 2-0 kazandığı mücadelede 81 bin 978 futbolsever Wembley Stadı'nın tribünlerini doldurdu.

26 Ocak 1993 tarihinde oynanan ve 3 bin 39 sporseverin izlediği Wimbledon-Everton maçı ise en az taraftarlı karşılaşma olarak tarihe geçti.

En fazla puan Manchester United'ın
Premier Lig'in 13 kezle en çok şampiyonluk yaşayan takımı Manchester United, 987 maçta 2 bin 74 puan toplayarak bu alanda da zirvede yer aldı.

Manchester ekibini bin 854 puanla Arsenal, bin 839 puanla Chelsea, bin 727 puanla da Liverpool takip etti.

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