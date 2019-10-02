Premier Lig yıldızına ırkçılık suçlaması!
Manchester City'nin Portekizli yıldızı Bernardo Silva'ya takım arkadaşı Benjamin Mendy hakkında attığı tweet nedeniyle ırkçılık soruşturması açıldı.
Premier Lig'in son iki sezonunun şampiyonu Manchester City'nin Portekizli futbolcusu Bernardo Silva'nın başı ırkçılık suçlaması ile dertte.
İngiltere Futbol Federasyonu, takım arkadaşı Benjamin Mendy hakkında attığı tweet nedeniyle Bernardo Silva'ya soruşturma açtı. Yıldız futbolcunun bu tweet nedeniyle 3 maç ceza alması gündemde.
Portekizli futbolcu, Mendy'nin küçüklük fotoğrafı ile İspanyol çikolata firması Conguitos'un logosunu yan yana koymuş ve ''Bilin bakalım bu kim?'' tweeti atmıştı.
PEP GUARDIOLA: ''BU SADECE BİR ŞAKA!''
Silva, hakkında soruşturma başlatılmasının ardından ''Bugünlerde arkadaşlarımızla bile şakalayaşamacak mıyız? Yapmayın çocuklar'' tweetini atarken teknik direktör Pep Guardiola, ''Bu sadece bir şaka. Benjamin Mendy, Bernardo'nun kardeşi gibidir. Birbirleriyle her zaman şakalaşırlar. Onları antrenmanda her gün böyle görüyorum. İnsanlar, Bernardo'yu tanımadan yargılıyorlar. Odaklanmanız gereken konular başka, Bernardo değil!'' sözlerini kullandı.
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