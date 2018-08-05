Premier Lig ne zaman başlayacak? İngiltere Premier Lig fikstür

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Spor Arena
05.08.2018 - 21:49, Son Güncelleme:

Premier Lig ne zaman başlayacak? İngiltere Premier Lig fikstür

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Premier Lig ne zaman başlayacak? İngiltere Premier Lig fikstür

Birbirinden heyecanlı maçlara sahne olacak olan Premier Lig’in 2018-19 sezonunun ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Dünyaca ünlü yıldız futbolcuları izlemek için sabırsızlanan çok sayıda sporsever 'Premier Lig ne zaman başlayacak?' sorusuna yanıt arıyor. Öte yandan İngiltere Premier Lig fikstürü İngiltere Futbol Federasyonu tarafından açıklandı. Peki, Premier Lig ne zaman başlayacak?

Dünya üzerinde en çok takip edilen liglerden olan İngiltere Premier Lig'in ne zaman başlayacağı, ağustos ayının gelmesiyle birlikte araştırılmaya başlandı. İşte, onlarca yıldız oyuncunun boy göstereceği Premier Lig'in başlama tarihi ve yeni sezon fikstürüne dair merak edilen detaylar...

PREMİER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bu yıl 11 Ağustos 2018 günü başlayacak Premier Lig, 12 Mayıs 2019 Pazar günü sona erecek. Premier Lig ilk haftasında önemli bir maç sahne alacak. Arsenal evinde geçen sezonun şampiyonu Manchester City’i ağırlarken bir diğer önemli mücadele Old Trafford’da Manchester United ve Leicester City arasında oynanacak. Chelsea deplasmanda Huddersfield Town ile oynarken Liverpool’da evinde West Ham United’ı ağırlayacak.

Ligin ikinci Haftasında ise Londra derbisinde Arsenal deplasmanda Chelsea ile önemli bir mücadele verecek.  Premier Lig ’de önemli haftalarda oynanacak maçlar ise şöyle; 7’nci haftada Chelsea evinde Salah’lı Liverpool’u ağırlayacak, 8’inci hafta Liverpool evinde Guardiola’nın Manchester’ına karşı mücadele edecek, 9’uncu haftada ise iki önemli maça sahne olacak. Arsenal, Leicester City’i ağırlayacakken, Chelsea Manchester United’ı konuk edecek. 11’inci haftada Arsenal evinde Liverpool, 15’inci hafta Manchester United ile Arsenal ve 17’nci haftada ise Liverpool ile Manchester United karşılaşacaklar.

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