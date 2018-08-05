Premier Lig ne zaman başlayacak? İngiltere Premier Lig fikstür
Birbirinden heyecanlı maçlara sahne olacak olan Premier Lig’in 2018-19 sezonunun ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Dünyaca ünlü yıldız futbolcuları izlemek için sabırsızlanan çok sayıda sporsever 'Premier Lig ne zaman başlayacak?' sorusuna yanıt arıyor. Öte yandan İngiltere Premier Lig fikstürü İngiltere Futbol Federasyonu tarafından açıklandı. Peki, Premier Lig ne zaman başlayacak?
Dünya üzerinde en çok takip edilen liglerden olan İngiltere Premier Lig'in ne zaman başlayacağı, ağustos ayının gelmesiyle birlikte araştırılmaya başlandı. İşte, onlarca yıldız oyuncunun boy göstereceği Premier Lig'in başlama tarihi ve yeni sezon fikstürüne dair merak edilen detaylar...
PREMİER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Bu yıl 11 Ağustos 2018 günü başlayacak Premier Lig, 12 Mayıs 2019 Pazar günü sona erecek. Premier Lig ilk haftasında önemli bir maç sahne alacak. Arsenal evinde geçen sezonun şampiyonu Manchester City’i ağırlarken bir diğer önemli mücadele Old Trafford’da Manchester United ve Leicester City arasında oynanacak. Chelsea deplasmanda Huddersfield Town ile oynarken Liverpool’da evinde West Ham United’ı ağırlayacak.
Ligin ikinci Haftasında ise Londra derbisinde Arsenal deplasmanda Chelsea ile önemli bir mücadele verecek. Premier Lig ’de önemli haftalarda oynanacak maçlar ise şöyle; 7’nci haftada Chelsea evinde Salah’lı Liverpool’u ağırlayacak, 8’inci hafta Liverpool evinde Guardiola’nın Manchester’ına karşı mücadele edecek, 9’uncu haftada ise iki önemli maça sahne olacak. Arsenal, Leicester City’i ağırlayacakken, Chelsea Manchester United’ı konuk edecek. 11’inci haftada Arsenal evinde Liverpool, 15’inci hafta Manchester United ile Arsenal ve 17’nci haftada ise Liverpool ile Manchester United karşılaşacaklar.
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