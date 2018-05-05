Premier Lig eksik listesi ve iddaa tahminleri
Düşme hattı karışık, Everton ise Avrupa şansını zorluyor! Günün eksikleri ve öne çıkan iddaa tahminleri burada...
Swansea
- Federico Fernandez ve Luciano Narsingh iyileşti.
- Geçen hafta kurallar gereği Chelsea maçında forma giyemeyen Tammy Abraham da kadroda.
- Son 6 maçlarını kazanamadılar, bu 6 maçta sadece 2 gol atabildiler. (3 beraberlik)
West Bromwich Albion
- Nacer Chadli iyileşti, eski takımına karşı oynayabilecek duruma geldi.
- Gareth Barry ve James Morrison sezonu kapattı.
- Evlerindeki son 6 maçı kazanamadılar. (2 beraberlik)
Everton - Southampton
- Everton'da Dominic Calvert-Lewin sezonu kapattı, Mason Holgate henüz hazır değil.
- Bu sezon aldıkları 13 galibiyetin tamamı, sıralamada kendilerinin altında olan takımlara karşıydı.
- Southampton'da Steven Davis sakat, Sofiane Boufal kadro dışı.
- Charlie Austin, Southampton forması altında çıktığı 2 Everton maçını da boş geçmedi. (3 gol)
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