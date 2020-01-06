Premier Lig ekibi, Hakan Çalhanoğlu'nu izledi! Son dakika transfer haberleri...

Çağlar Söyüncü ve Cenk Tosun'un ardından A Milli Takımımızın bir yıldızı daha Premier Lig'e gidebilir... Newcastle United, Milan'ın Sampdoria ile oynadığı maçta Hakan Çalhanoğlu'nu takip etti.

Golsüz biten maçta Hakan'ı izleyen Newcastle'ın Milli futbolcunun transferi için hevesli olduğu ve devre arası transfer döneminde Milan'ın kapısını resmen çalacağı belirtildi.

Karşılaşmaya Hakan için bir temsilci gönderen İngiliz ekibinin Hakan Çalhanoğlu'nu uzun zamandır takip ettiği kaydedildi.

Öte yandan Hakan Çalhanoğlu'nun ilk 11'de başladığı maçta Milan, Sampdoria ile 0-0 berabere kaldı.