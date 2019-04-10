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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
10.04.2019 - 13:20, Son Güncelleme:

Premier Lig dört lige bedel

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Premier Lig dört lige bedel

İngiltere Premier Lig'in yeni yurt dışı yayın hakları değerini diğer büyük liglerle karşılaştırıldığında şaşırtıcı bir tablo ortaya çıktı.

İngiltere Premier Lig’in yayın hakları, gerçekleştirilen ihale sonrasında 2019-2022 yılları arasında 4 milyar 740 milyon Euro karşılığında satıldı. Bu anlaşmayla ligin yıllık yayın hakkı 1 milyar 580 milyon Euro'ya oldu. La Liga (İspanya), Serie A (İtalya), Bundesliga (Almanya) ve Ligue 1’in (Fransa) yıllık yayın haklarının toplamı ise 1 milyar 381 milyon Euro…

LA LIGA’NIN DEĞERİ 690 MİLYON EURO

Premier Lig’in yıllık yayın hakkı 1 milyar 580 milyon Euro'yken, La Liga, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1’in yıllık yayın haklarının toplamı 1 milyar 381 milyon Euro'yu ancak buluyor. Yıllık yurt dışı yayın haklarında 690 milyon Euro'yla La Liga ikinci sırada yer alıyor. 371 milyon Euro'yla Serie A üçüncü, Bundesliga ise 240 milyon Euro'yla dördüncü sırada bulunuyor. Ligue 1’in yıllık yurt dışı yayın haklarının değeri 80 milyon Euro.

Liverpool geride kalan haftada Southampton'ı deplasmanda yenerek liderlik koltuğuna oturdu...

Southampton 1-3 Liverpool (MAÇ ÖZET)Premier Lig'in 33. haftasında Liverpool, deplasmanda Southampton'ı 3-1 mağlup etti. Maça hızlı başlayan ev sahibi Southampton, 9. dakikada Shane Long'un golüyle 1-0 öne geçti. Çabuk toparlanan Liverpool, 36. dakikada Naby Keita'nın ağları sarsmasıyla durumu 1-1'e getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran Liverpool, 80. dakikada Mısırlı yıldız oyuncusu Mohammed Salah, 86. dakikada ise Jordan Henderson'ın fileleri havalandırmasıyla rakibini 3-1 mağlup etti. Ligde 82 puana ulaşan Liverpool, maç fazlasıyla Manchester City'nin 2 puan önünde yeniden liderliğe yükseldi. Southampton ise 33 puanla 16. sırada kaldı.
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Tottenham 1-0 Manchester City
Tottenham 1-0 Manchester City

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Premier Lig dört lige bedel

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