Premier Lig dört lige bedel
İngiltere Premier Lig'in yeni yurt dışı yayın hakları değerini diğer büyük liglerle karşılaştırıldığında şaşırtıcı bir tablo ortaya çıktı.
İngiltere Premier Lig’in yayın hakları, gerçekleştirilen ihale sonrasında 2019-2022 yılları arasında 4 milyar 740 milyon Euro karşılığında satıldı. Bu anlaşmayla ligin yıllık yayın hakkı 1 milyar 580 milyon Euro'ya oldu. La Liga (İspanya), Serie A (İtalya), Bundesliga (Almanya) ve Ligue 1’in (Fransa) yıllık yayın haklarının toplamı ise 1 milyar 381 milyon Euro…
LA LIGA’NIN DEĞERİ 690 MİLYON EURO
Premier Lig’in yıllık yayın hakkı 1 milyar 580 milyon Euro'yken, La Liga, Serie A, Bundesliga ve Ligue 1’in yıllık yayın haklarının toplamı 1 milyar 381 milyon Euro'yu ancak buluyor. Yıllık yurt dışı yayın haklarında 690 milyon Euro'yla La Liga ikinci sırada yer alıyor. 371 milyon Euro'yla Serie A üçüncü, Bundesliga ise 240 milyon Euro'yla dördüncü sırada bulunuyor. Ligue 1’in yıllık yurt dışı yayın haklarının değeri 80 milyon Euro.
Liverpool geride kalan haftada Southampton'ı deplasmanda yenerek liderlik koltuğuna oturdu...
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle