Premier League Spor Arena’da

Hürriyet’in spor platformu sporarena.com, sporseverleri bir büyük yenilikle daha buluşturuyor. Bugünden itibaren dünya yıldızlarıyla dolu İngiltere Premier League’nin maç özetleri ile birlikte ligin en şık hareketleri ve komik anları gibi magazin görüntüleri de Spor Arena takipçileriyle buluşuyor.

Dijital yayıncılığa getirdiği yeniliklerle alanının lideri Spor Arena, bu kez İngiltere Premier League’i sporseverlerin ayağına getiriyor.

Sporarena.com ve S Sport’un işbirliğiyle bugünden itibaren başlayacak yayınlarda, sporseverler dünya yıldızlarını yakından izlemek, maçlarının özetlerini takip etmek ve değişik magazin görüntülerini seyretme olanağına kavuşacak

Sporseverler, yeni dönemde Spor Arena’da şu içeriklere ulaşabilecek:

• Premier League maçları

• Milli takımların hazırlık maçları

• Çin Süper Ligi

• Barça TV

• TV Bayern

• Ajax TV

• Formula 1

• Plaj voleybolu turnuvaları

• WTA ve ATP tenis turnuvaları

• Boks maçları

• Word Süper Bike

• ESPN Winter & Summer X Games

• FIS Ski, Snowboard programları

• PGA Tour Golf Turnuvası