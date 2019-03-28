Prandelli'den Beşiktaş'a 6 milyon euroluk teklif
Beşiktaş'ın 22 yaşındaki genç yıldızı Dorukhan Toköz'e İtalyan kancası!
Beşiktaş'ta ve A Milli Takım'da sergilediği performans ile dikkat çeken 22 yaşındaki Dorukhan Toköz'e İtalya'nın Genoa kulübü talip oldu.
Bir dönem Galatasaray'ı da çalıştıran Cesare Prandelli'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Genoa'da Galatasaray'ın eski futbolcuları Goran Pandev ve Koray Günter de forma giyiyor.
6 MİLYON EURO TEKLİFLE KAPIYI ÇALDILAR
İtalya Serie A ekibi Genoa, Dorukhan Toköz'ü kadrosuna katmak istiyor. Serie A ekibi, 22 yaşındaki orta saha oyuncusu için siyah beyazlılara 6 milyon euro teklif etti.
Beşiktaş yönetimi ise İtalyan kulübünden menajerler aracılığıyla gelen teklifi reddetti.
Fikret Orman'dan teknik direktör açıklaması...
Yorumları Göster
Yorumları Gizle