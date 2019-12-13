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Basketbol
13.12.2019 - 13:33, Son Güncelleme:

Potanın yıldızları göz kamaştırdı

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Potanın yıldızları göz kamaştırdı

A Milli Basketbol Takımı'nın önemli isimleri şıklık yarışına girdi.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Altınyıldız Classics ile eylül ayında giyim sponsorluğu için sözleşme imzalamıştı.

A Milli Basketbol Takımı resmi giyim sponsoru Altınyıldız Classics’in sporcuların özel günlerde kullanmaları için tasarladığı elbiseler görücüye çıkarken; A Milli Erkek Basketbol Takımı Menajeri Kerem Tunçeri ile milli basketbolcularımız Cedi Osman, Furkan Korkmaz, Scottie Wilbekin, Buğrahan Tuncer ve Doğuş Balbay şıklık yarışına girdi.

İşte sahadaki başarıları kadar günlük yaşamlarında stilleri ile de başarılı olan smart casual giyinmeyi tercih eden potanın yıldızları…

 

 

Potanın yıldızları göz kamaştırdı

Potanın yıldızları göz kamaştırdı

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