Potanın yıldızları göz kamaştırdı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Altınyıldız Classics ile eylül ayında giyim sponsorluğu için sözleşme imzalamıştı.



A Milli Basketbol Takımı resmi giyim sponsoru Altınyıldız Classics’in sporcuların özel günlerde kullanmaları için tasarladığı elbiseler görücüye çıkarken; A Milli Erkek Basketbol Takımı Menajeri Kerem Tunçeri ile milli basketbolcularımız Cedi Osman, Furkan Korkmaz, Scottie Wilbekin, Buğrahan Tuncer ve Doğuş Balbay şıklık yarışına girdi.

İşte sahadaki başarıları kadar günlük yaşamlarında stilleri ile de başarılı olan smart casual giyinmeyi tercih eden potanın yıldızları…

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