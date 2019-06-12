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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
AA
12.06.2019 - 12:58, Son Güncelleme:

Potanın Perileri'nde Derin ve Sevgi aday kadrodan çıkarıldı

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Potanın Perileri'nde Derin ve Sevgi aday kadrodan çıkarıldı

2019 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Takım'da Derin Yaya ve Sevgi Uzun aday kadrodan çıkarıldı.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, ay-yıldızlı ekibin, Letonya ve Sırbistan'ın 27 Haziran-7 Temmuz'da ortaklaşa düzenleyeceği şampiyonanın hazırlıklarını İstanbul'da sürdürdüğü bildirildi.

Başantrenör Ceyhun Yıldızoğlu yönetimindeki millilerde Derin Yaya ve Sevgi Uzun'un aday kadrodan çıkarıldığı kaydedildi.

A Milli Takım'da daha önce de Gökşen Fitik, Merve Aydın, Melis Gülcan, Meltem Avcı aday kadrodan çıkarılmıştı. Derin ve Sevgi'nin aday kadrodan çıkarılmasıyla A Milli Takım'daki basketbolcu sayısı 15'e düştü.

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Ay-yıldızlı ekibin kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Bahar Çağlar (Beşiktaş), Olcay Çakır Turgut, Kübra Erat (BOTAŞ), Pelin Derya Bilgiç (Çukurova Basketbol), Esra Ural Topuz, Tuğçe Canıtez, Tilbe Şenyürek, Ayşe Cora, Kiah Irene Stokes (Fenerbahçe), Işıl Alben, İnci Güçlü (Galatasaray), Cansu Köksal (Hatay Büyükşehir Belediyespor), İlayda Güner (İstanbul Üniversitesi), Asena Yalçın (Mersin Büyükşehir Belediyespor), Kuanitra Holingsvorth (Dinamo Kursk).

Potanın Perilerinde Derin ve Sevgi aday kadrodan çıkarıldı

Milliler, Fransa yolcusu

A Milli Kadın Basketbol Takımı, özel turnuvaya katılmak için yarın Fransa'ya gidecek.  Ay-yıldızlı ekip, ev sahibi Fransa'nın yanı sıra Rusya ve Sırbistan'ın da yer alacağı özel turnuvanın ardından 17 Haziran'da yurda dönecek ve 21 Haziran'a kadar çalışmalarına İstanbul'da devam edecek.

Milli takım 21 Haziran'da Belgrad'a giderek Sırbistan ile şampiyona öncesi son hazırlık maçını yapacak. Avrupa Şampiyonası'nda C Grubu'nda yer alan ay-yıldızlılar, ilk maçında 27 Haziran'da Sırbistan'ın Niş şehrinde İtalya ile karşılaşacak.

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