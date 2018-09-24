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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
AA
24.09.2018 - 08:59, Son Güncelleme:

Potanın Perileri Nijerya'ya yenildi

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Potanın Perileri Nijerya'ya yenildi

A Milli Kadın Basketbol Takımı, İspanya'da devam eden 2018 FIBA Dünya Kupası B Grubu'ndaki ikinci maçında Nijerya'ya 74-68 mağlup oldu. Milli takım, grupta ilk kez mağlup olurken, Nijerya da ilk galibiyetini elde etti.

Salon: Santiago Martin
Hakemler: James Alexander Boyer (Avustralya), Julio Anaya (Panama), Nan Ye (Çin)
Nijerya: Kalu 7, Aisha Muhammed 9, Akhator 13, Elonu 6, Ngingifa 9, Amukamara 5, Imovbioh, Ogoke 22, Edeferioka 3, Okoye
Türkiye: Işıl Alben 15, Ayşe Cora, Cansu Köksal 5, Tilbe Şenyürek 5, Holingsvorth 11, Bahar Çağlar 10, İlayda Güner 1, Olcay Çakır Turgut 11, Esra Ural Topuz 4, Asena Yalçın 2, Tuğçe Canıtez 4
1. Periyot: 7-15
Devre: 29-32
3. Periyot: 52-42
5 faulle çıkanlar: 35.54 Holingsvorth (Türkiye), 37.44 Kalu, 34.59 Elonu (Nijerya)

Karşılaşmaya hücumda hızlı başlayan Türkiye, Işıl Alben'in basketiyle 1. çeyreğin son dakikasında 10 sayılık fark (15-5) yakalarken, periyodu da 15-7 önde geçti.

Mücadelenin ikinci periyoduna Esra Ural Topuz'un hücumda ve savunmadaki etkili oyunuyla başlayan milli takım, 12. dakikada 19-7'lik skorla farkı 12 sayıya çıkardı. Yakaladığı farkın ardından üst üste top kayıpları yapan A Milli Takım'da uzun oyunculardan Holingsvorth 17. dakikada üçüncü faulüne ulaştı. Bu oyuncunun kenarda bulunduğu dakikalarda oynayan Esra Ural Topuz da 18. dakikada sakatlanırken, milli takım alan savunmasına döndü. Ribauntlarda zorlanan ve farkın erimesine engel olamayan Türkiye, karşılaşmanın ilk yarısını 32-29 üstün tamamladı.

Milli takımda Holingsvorth, ikinci yarının hemen başında 4. faulünü aldı. Pota altındaki oyuncularını istediği gibi kullanamayan Türkiye, rakibinin alan savunması karşısında da sayı bulmakta zorlandı ve 22. dakikada Ogoke'nin basketiyle 36-35 geriye düştü. Üçüncü çeyrekte 21. dakikada Işıl Alben ile üç sayılık basket bulabilen milli takım, ardından 8 dakikadan fazla süre skor üretemedi ve 29. dakikada 17 sayı (52-35) geriye düştü. Son dakika içinde 7 sayı üreten milliler, 3. periyot sonunda farkı 10 sayıya kadar düşürdü: 52-42.

Karşılaşmanın son periyodunda büyük mücadele veren milliler, Olcay Çakır Turgut'un üst üste basketleriyle 37. dakikada farkı 6 sayıya indirmeyi başardı: 63-57. Maç içinde yaşadığı şanssızlıklara rağmen oyundan kopmayan Türkiye, Olcay Çakır Turgut ile bir basket daha buldu ve 39. dakikada farkı 4 sayıya (67-63) indirdi. Türkiye, oyuna ortak olduğu anlarda iki kritik hücumdan boş dönünce, sahadan 74-68 mağlup ayrıldı.

Bu arada Nijerya, Dünya Kupası tarihindeki ilk galibiyetini milli takıma karşı aldı.

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