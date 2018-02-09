Potada zorlu haftanın programı belli oldu!
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 18. hafta, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde ise 21. hafta karşılaşmaları yapılacak.
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne, A Milli Takım'ın 2019 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde oynayacağı maçlardan dolayı ara verildi.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde haftanın maç programı şöyle:
TAHİNCİOĞLU BASKETBOL SÜPER LİGİ
Yarın:
13.00 Banvit-Demir İnşaat Büyükçekmece (Banvit Kara Ali Acar)
15.15 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Trabzonspor (Cebeci Spor Kompleksi)
17.00 Darüşşafaka-Muratbey Uşak (Volkswagen Arena)
20.15 Galatasaray Odeabank-Pınar Karşıyaka (Sinan Erdem)
11 Şubat Pazar:
13.00 Beşiktaş Sompo Japan-TOFAŞ (BJK Akatlar)
15.15 Gaziantep Basketbol-Fenerbahçe Doğuş (Şahinbey)
17.00 Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Yeşilgiresun Belediyespor (Sakarya)
19.30 Anadolu Efes-Eskişehir Basket (Sinan Erdem)
- TÜRKİYE BASKETBOL 1. LİGİ
Yarın:
14.00 Bahçeşehir Koleji-Ankara DSİ (Caferağa)
14.00 Halk Enerji TED Ankara Kolejliler-Samsun Büyükşehir Belediyespor Anakent (Mamak Belediyesi)
15.00 İstanbulspor Beylikdüzü-Petkim Spor (Beylikdüzü)
16.00 Türk Telekom-Düzce Belediyespor (TOBB ETÜ)
16.00 Karesispor-Sigortam.net Bakırköy Basket (Kurtdereli)
17.00 Antalyaspor-Bandırma Kırmızı (Antalya)
18.00 Bursaspor Durmazlar-Yalova Group Belediyespor (Bursa Atatürk)
18.00 Akhisar Belediyespor-Afyon Belediyespor (Akhisar Belediye)
11 Şubat Pazar:
16.00 Selçuklu Belediyespor-OGM Ormanspor (Selçuklu Belediye)
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