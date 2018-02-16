Potada zorlu haftanın programı!
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne PTT Türkiye Kupası maçları nedeniyle ara verilirken, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 18., Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde ise 22. hafta karşılaşmaları yapılacak.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde haftanın maç programı şöyle:
BİLYONER.COM KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ
Yarın:
13.00 Bornova Beckerspor-Mersin Büyükşehir Belediyespor (Bornova Atatürk)
14.00 BOTAŞ-Canik Belediyespor (Mamak Belediyesi)
16.00 İstanbul Üniversitesi-OGM Ormanspor (Prof. Dr. Turgay Atasü)
17.30 Yakın Doğu Üniversitesi-Galatasaray (Caferağa)
18 Şubat Pazar:
14.00 Çukurova Basketbol-Adana ASKİ (Edip Buran)
14.00 Beşiktaş-Fenerbahçe (BJK Akatlar)
14.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Abdullah Gül Üniversitesi (Antakya)
TÜRKİYE BASKETBOL 1. LİGİ
Bugün:
15.30 Ankara DSİ-Selçuklu Belediyespor (TOBB ETÜ)
16.00 OGM Ormanspor-Bursaspor Durmazlar (M. Sait Zarifoğlu)
17.00 Sigortam.net Bakırköy Basket-Akhisar Belediyespor (Ahmet Cömert)
Yarın:
15.00 Petkim Spor-Bandırma Kırmızı (İzmir ENKA)
16.00 Karesispor-Antalyaspor (Kurtdereli)
16.30 Yalova Group Belediyespor-Türk Telekom (Yalova 90. Yıl)
17.00 Düzce Belediyespor-Halk Enerji TED Ankara Kolejliler (Kalıcı Konutlar Merkez)
17.00 Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakent-İstanbulspor Beylikdüzü (Mustafa Dağıstanlı)
Öte yandan, Afyonkarahisar Atatürk Spor Salonu'nda dün oynanan haftanın ilk karşılaşmasında Afyon Belediyespor, Bahçeşehir Koleji'ni 86-84 mağlup etti.
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