Potada zorlu hafta! İşte program...
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 28. hafta karşılaşmaları oynanacak.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maç programı şöyle:
Bugün:
20.30 Pınar Karşıyaka-Sakarya Büyükşehir Belediyespor (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)
Yarın:
13.00 Fenerbahçe Doğuş-Beşiktaş Sompo Japan (Ülker Spor ve Etkinlik)
15.15 Gaziantep Basketbol-Banvit (Şahinbey)
17.00 Galatasaray Odeabank-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Ahmet Cömert)
20.15 Trabzonspor-Yeşilgiresun Belediyespor (Hayri Gür)
6 Mayıs Pazar:
15.15 Darüşşafaka-Anadolu Efes (Volkswagen Arena)
17.00 Eskişehir Basket-Muratbey Uşak (Anadolu Üniversitesi)
19.30 Demir İnşaat Büyükçekmece-TOFAŞ (Gazanfer Bilge)
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