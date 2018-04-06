Potada perde bugün açılıyor! İşte haftanın programı...
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne 24, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne 25. hafta maçlarıyla devam edilecek, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde ise 31. hafta karşılaşmaları oynanacak.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu üç ligde haftanın maç programı şöyle:
TAHİNCİOĞLU BASKETBOL SÜPER LİGİ
Bugün:
20.00 Darüşşafaka-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Volkswagen Arena)
Yarın:
13.00 Eskişehir Basket-Demir İnşaat Büyükçekmece (Anadolu Üniversitesi)
15.15 Banvit-Sakarya Büyükşehir Belediyespor (Banvit Kara Ali Acar)
17.00 Galatasaray Odeabank-TOFAŞ (Sinan Erdem)
20.15 Fenerbahçe Doğuş-Trabzonspor (Ülker Spor ve Etkinlik)
8 Nisan Pazar:
13.00 Gaziantep Basketbol-Muratbey Uşak (Şahinbey)
15.15 Anadolu Efes-Beşiktaş Sompo Japan (Sinan Erdem)
17.00 Pınar Karşıyaka-Yeşilgiresun Belediyespor (Karşıyaka Mustafa Kemal Atatürk)
BİLYONER.COM KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ
Yarın:
14.00 Adana ASKİ-Yakın Doğu Üniversitesi (Adana Atatürk)
14.00 OGM Ormanspor-Abdullah Gül Üniversitesi (M. Sait Zarifoğlu)
14.00 Beşiktaş-Hatay Büyükşehir Belediyespor (BJK Akatlar)
16.00 İstanbul Üniversitesi-BOTAŞ (Prof. Dr. Turgay Atasü)
8 Nisan Pazar:
14.00 Mersin Büyükşehir Belediyespor-Canik Belediyespor (Edip Buran)
14.00 Fenerbahçe-Galatasaray (Metro Enerji)
TÜRKİYE BASKETBOL 1. LİGİ
Yarın:
15.00 İstanbulspor Beylikdüzü-Bahçeşehir Koleji (Beylikdüzü)
15.00 Petkim Spor-Karesispor (İzmir ENKA)
15.00 Düzce Belediyespor-Afyon Belediyespor (Kalıcı Konutlar Merkez)
16.00 Yalova Group Belediye-Ankara DSİ (Yalova 90. Yıl)
16.00 Halk Enerji TED Ankara Kolejliler-Selçuklu Belediyespor (Ankara)
16.30 Antalyaspor-OGM Ormanspor (Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal)
17.00 Samsun Büyükşehir Belediyespor Anakent-Sigortam.net Bakırköy Basket (Mustafa Dağıstanlı)
17.30 Türk Telekom-Bursaspor Durmazlar (TOBB ETÜ)
17 Nisan Salı:
16.00 Bandırma Kırmızı-Akhisar Belediyespor (Banvit Kara Ali Acar)
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