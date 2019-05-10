Potada normal sezon bitiyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriPotada normal sezon bitiyor
GeriBasketbol Potada normal sezon bitiyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Basketbol
AA
10.05.2019 - 12:27, Son Güncelleme:

Potada normal sezon bitiyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Potada normal sezon bitiyor

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde normal sezon 30. ve son hafta maçlarıyla sona erecek.

Ligde normal sezonun son haftası öncesi play-off'a kalan takımlar belli oldu. Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko, TOFAŞ, Gaziantep Basketbol, Türk Telekom, Galatasaray Doğa Sigorta, Beşiktaş Sompo Japan ve Banvit, 2018-2019 sezonunda play-off biletini alan takımlar oldu.

Son hafta maçları sonrası ilk 8 sırada takımların yerleri belli olacak ve play-off eşleşmeleri ortaya çıkacak.
Trabzonspor Basketbol'un sezon başı ligden çekilmesiyle 15 takımla oynanan Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde küme düşen diğer ekip ise Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol oldu.

Guduric: Ne olursa olsun Final-Foura...
Guduric: 'Ne olursa olsun Final-Four'a...'

Liderlik yarışında avantaj Anadolu Efes'te

Normal sezonu lider bitirme yolunda son hafta öncesi Anadolu Efes'in ciddi bir avantajı bulunuyor.

Ligde 2. sırada bulunan Fenerbahçe Beko, küme düşmesi kesinleşen Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol'a konuk olacak. Sarı-lacivertlilerin bir galibiyet önünde lider durumda bulunan Anadolu Efes ise deplasmanda Afyon Belediyespor'la karşılaşacak. Anadolu Efes maçını kazanması durumunda normal sezonu lider bitirerek, Fenerbahçe Beko'yla olası bir final eşleşmesinde saha ve seyirci avantajını elde edecek.

Fenerbahçe Beko'nun lider olabilmesi için Sakarya'da kazanıp, Anadolu Efes'in Afyon'da kaybetmesi gerekecek.

Potada normal sezon bitiyor

Play-off etabında tek eşleşme belli

Play-off'ta karşı karşıya gelmesi kesinleşen Galatasaray Doğa Sigorta ile Gaziantep Basketbol, normal sezonu dördüncü sırada bitirip saha ve seyirci avantajını elde edebilmek adına sahaya çıkacak.

Son hafta maçları öncesi aynı puanda bulunan iki takımdan Gaziantep Basketbol 4., Galatasaray Doğa Sigorta ise 5. sırada yer alıyor.

İki takım 12 Mayıs Pazar günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaşacak ve bu maçı kazanan ekip normal sezonu 4. bitirerek rakibi karşısında saha avantajını elde edecek.

Öte yandan, normal sezonda ilk 8'deki sıralaması belli olan tek takım ise TOFAŞ. TOFAŞ, normal sezonu 3. sırada bitirmeyi garantiledi.

Ligde son hafta maçlarının programı şöyle:

Bugün:
18.00 Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol-Fenerbahçe Beko (Sakarya)

Yarın:
13.00 Afyon Belediyespor-Anadolu Efes (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)
15.15 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Bahçeşehir Koleji (Cebeci)
17.30 Darüşşafaka Tekfen-Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

12 Mayıs Pazar:
13.00 Banvit-Türk Telekom (Banvit Kara Ali Acar)
13.00 Beşiktaş Sompo Japan-TOFAŞ (Cebeci)
17.30 Galatasaray Doğa Sigorta-Gaziantep Basketbol (Sinan Erdem)

76ers ve Blazers, serileri 7nci maça taşıdı
76ers ve Blazers, serileri 7'nci maça taşıdı!

Sinan Güler Final-Four öncesi özel açıklamalar...

Sinan Güler'den Spor Arena'ya samimi açıklamalarTürk basketbolunun önemli isimlerinden Fenerbahçe Beko'lu basketbolcu Sinan Güler, medya gününde Spor Arena'ya konuk oldu. Sinan, muhabirimiz Fatih Saboviç'un Final-Four hakkındaki sorularına samimi açıklamalar yaptı...
daha fazla video için

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber

Manchester United'da Phelan dönemi

UEFA Avrupa Ligi finali ne zaman? Arsenal Chelsea maçı ne zaman?

Eskişehirspor Başkanı Ay, taraftara sitem etti! "Size ne yaptık..."

Kupa şampiyonu Akhisarspor Süper Lig'e veda edebilir