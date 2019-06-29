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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
AA
29.06.2019 - 11:41, Son Güncelleme:

Potada milli üzüntü! Tarihte ilk kez...

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Potada milli üzüntü! Tarihte ilk kez...

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 37. Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nda gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaşattı.

Letonya ve Sırbistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada İtalya, Slovenya ve Macaristan'la C Grubu'nda bulunan milli takım, ilk iki maç sonunda elendi.

Sırbistan'ın Niş şehrinde turnuvanın ilk iki gününde İtalya ve Slovenya'ya kaybeden ay-yıldızlılar, yarın oynayacağı Macaristan maçı öncesi grupta sonuncu olmayı garantiledi ve üst tura yükselemedi.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, böylece tarihinde ilk kez büyük bir turnuvada ikinci turu göremedi.

- Önceki 11 turnuvada da ilk grubu geçmişti

Milli takım, daha önce mücadele ettiği 11 uluslararası şampiyonada da ilk turu geçmeyi başarmıştı.

Daha önce Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nda 7, FIBA Dünya Kupası ile Olimpiyat Oyunları'nda ikişer kez mücadele eden ay-yıldızlılar, başarılı sonuçlara imza atmıştı.

Milli takım, Avrupa şampiyonalarında 2011'de gümüş, 2013'te ise bronz madalya almıştı. FIBA Dünya Kupası'nda 2014'te dördüncü olup 2018'de ise ikinci tur oynayan milliler, 2012 ve 2016 olimpiyatlarında ise çeyrek finale kadar gelmişti.

Türkiye, 8. kez yer aldığı Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nda beklentinin altında kaldı ve olimpiyat elemesi için geçerli olan ilk 6 hedefinden uzak kalıp ilk turda veda etti. 

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