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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
AA
09.07.2019 - 13:44, Son Güncelleme:

Potada milli takımlara yeni sponsor

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Potada milli takımlara yeni sponsor

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), A Milli Erkek ve Kadın Basketbol Takımları için Tatilbudur.com ile ana sponsorluk anlaşması yaptı.

Wyndham Grand İstanbul Levent'te gerçekleştirilen sponsorluk imza törenine TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ve Tatilbudur.com Üst Yöneticisi (CEO) Cenk Angın katıldı.

İmza töreninde konuşan TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, "Türkiye'de sporun gelişiminin sürekliliği açısından özel şirketlerin desteği bizler için çok kıymetli. Sportif anlamda başarıya giden yolda sadece saha içi dinamikler yeterli olmamaktadır. Bu süreçte, basketbolun enerjik, güçlü ve dinamik ruhu ile bir arada olmak isteyen markalarla yaptığımız iş birliklerinin, hem takımlarımıza hem de basketbolseverlere katacağı heyecan bizler için çok değerli. Federasyon olarak, Tatilbudur ile aynı takımın bir parçası olmanın ve ortak değer üretmenin memnuniyeti içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.

Cenk Angın ise Türk sporuna destek vermek adına TBF ile yaptıkları iş birliğinin heyecanını yaşadıklarını dile getirdi.

Türkoğlu: "İnşallah Çin'de tüm ülkeyi gururlandıracak bir sonuç elde ederiz"

Hidayet Türkoğlu, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Çin'de düzenlenecek FIBA Dünya Kupası'nda başarılı olacağına inandığını belirterek, şunları kaydetti:

"31 Ağustos-15 Eylül'de Çin'de Dünya Kupası var. Güzel bir atmosfer içerisindeyiz. Herkes takımın parçası olmak ve bu formayı giymek için hiçbir bahane üretmeden anında mili takımla birlikte oluyor. Sporcu arkadaşlarımı kutluyorum. Ufuk Sarıca iyi işler yaptı, devam edecektir. İmkanlarını en iyi şekilde sağlamak adına iyi işler yapmaya çalışıyoruz. İnşallah Çin'de tüm ülkeyi gururlandıracak bir sonuç elde ederiz. Biz onlarla gurur duymaya devam edeceğiz." değerlendirmesine bulundu.

Cenk Angın da Türk basketbolseverler için Çin'e bir organizasyon düzenleme fikirlerinin olduğunu aktararak, "Türk milleti hiçbir zorluğa pabuç bırakmayacağını göstermiştir. Biz de tur düzenleyeceğiz, katkıda bulunacağız." diye konuştu.

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