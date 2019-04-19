Potada kadınlar derbisi! Fenerbahçe yarı final için...
Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Beşiktaş, yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek.
BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma, saat 16.15'te başlayacak.
Eşleşmedeki ilk maçı evinde 105-80 kazanarak seride 1-0 öne geçen Fenerbahçe, yarınki mücadeleden de galip ayrılması durumunda yarı finale yükselecek.
Derbiyi Beşiktaş'ın kazanması halinde ise yarı finale adını yazdıracak takımı, Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak üçüncü maç belirleyecek.
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