Potada heyecanlı haftanın programı açıklandı! İşte program...

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Basketbol
aa-spor
20.04.2018 - 10:14, Son Güncelleme:

Potada heyecanlı haftanın programı açıklandı! İşte program...

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Potada heyecanlı haftanın programı açıklandı! İşte program...

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne 26. hafta maçlarıyla devam edilecek, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde ise 33. hafta karşılaşmaları yapılacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:

TAHİNCİOĞLU BASKETBOL SÜPER LİGİ

Yarın:
13.00 Eskişehir Basket-Yeşilgiresun Belediyespor (Anadolu Üniversitesi)
15.15 Gaziantep Basketbol-Sakarya Büyükşehir Belediyespor (Şahinbey)
17.00 Anadolu Efes-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Sinan Erdem)
20.15 Pınar Karşıyaka-Muratbey Uşak (Karşıyaka Mustafa Kemal Atatürk)
22 Nisan Pazar:
15.15 Darüşşafaka-Banvit (Volkswagen Arena)
17.00 Galatasaray Odeabank-Beşiktaş Sompo Japan (Sinan Erdem)
19.30 Demir İnşaat Büyükçekmece-Trabzonspor (Gazanfer Bilge)
Bu arada, Fenerbahçe Doğuş-TOFAŞ müsabakası, sarı-lacivertli takımın İspanyol temsilcisi Baskonia ile yaptığı THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi maçları nedeniyle ertelendi.

TÜRKİYE BASKETBOL 1. LİGİ

Bugün:
16.00 OGM Ormanspor-Afyon Belediyespor (M. Sait Zarifoğlu)
Yarın:
15.00 İstanbulspor Beylikdüzü-Bursaspor Durmazlar (Beylikdüzü)
15.00 Samsun Büyükşehir Belediyespor Anakent-Akhisar Belediyespor (Mustafa Dağıstanlı)
15.00 Petkim Spor-Bahçeşehir Koleji (İzmir ENKA)
16.00 Bandırma Kırmızı-Selçuklu Belediyespor (Banvit Kara Ali Acar)
16.00 Yalova Group Belediye-Sigortam.net Bakırköy Basket (Yalova 90. Yıl)
16.00 Halk Enerji TED Ankara Kolejliler-Türk Telekom (Ankara)
16.00 Antalyaspor-Ankara DSİ (Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal)
17.00 Düzce Belediyespor-Karesispor (Kalıcı Konutlar Merkez)

Öte yandan, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ise normal sezonun tamamlanmasının ardından play-off maçları 24 Nisan Salı günü başlayacak.

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