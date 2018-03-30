Potada heyecan fırtınası! İşte maç programı...

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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A.A
30.03.2018 - 09:28, Son Güncelleme:

Potada heyecan fırtınası! İşte maç programı...

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Potada heyecan fırtınası! İşte maç programı...

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ile Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 23. hafta maçları oynanacak, Türkiye Basketbol 1. Ligi'ne ise 30. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu üç ligde haftanın maç programı şöyle:

- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

Yarın:
13.00 Beşiktaş Sompo Japan-Banvit (BJK Akatlar)
15.15 Trabzonspor-Pınar Karşıyaka (Hayri Gür)
17.00 Demir İnşaat Büyükçekmece-Fenerbahçe Doğuş (Gazanfer Bilge)
20.15 Sakarya Büyükşehir Belediyespor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Sakarya)
1 Nisan Pazar:
13.00 TOFAŞ-Gaziantep Basketbol (TOFAŞ)
15.15 Yeşilgiresun Belediyespor-Galatasaray Odeabank (Giresun 19 Eylül)
17.00 Muratbey Uşak-Anadolu Efes (Uşak Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi)
19.30 Eskişehir Basket-Darüşşafaka (Anadolu Üniversitesi)

- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Yarın:
14.00 Adana ASKİ-Beşiktaş (Adana Atatürk)
14.00 Mersin Büyükşehir Belediyespor-BOTAŞ (Edip Buran)
15.00 Galatasaray-Abdullah Gül Üniversitesi (Ahmet Cömert)
16.00 İstanbul Üniversitesi-Yakın Doğu Üniversitesi (Prof. Dr. Turgay Atasü)
1 Nisan Pazar:
14.00 OGM Ormanspor-Çukurova Basketbol (M. Sait Zarifoğlu)
16.00 Fenerbahçe-Canik Belediyespor (Metro Enerji)

- Türkiye Basketbol 1. Ligi

Bugün:
15.30 Ankara DSİ-Düzce Belediyespor (Ankara)
16.00 OGM Ormanspor-Yalova Group Belediye (M. Sait Zarifoğlu)
17.00 Sigortam.net Bakırköy Basket-Petkimspor (Ahmet Cömert)
Yarın:
14.00 Bahçeşehir Koleji-Halk Enerji TED Ankara Kolejliler (Caferağa)
18.00 Afyon Belediyespor-Samsun Büyükşehir Belediyespor Anakent (Afyonkarahisar Atatürk)
18.00 Bursaspor Durmazlar-Antalyaspor (Bursa Atatürk)
18.00 Akhisar Belediyespor-İstanbulspor Beylikdüzü (Akhisar Belediye)
1 Nisan Pazar:
16.00 Selçuklu Belediyespor-Türk Telekom (Selçuklu Belediyesi)
Öte yandan, ligde 30. haftanın açılışında dün oynanan karşılaşmada Bandırma Kırmızı, deplasmanda Karesispor'u 96-75 mağlup etti.

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