Potada heyecan bugün başlıyor! İşte program...
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne 25. hafta maçlarıyla devam edilecek. Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezon 26. hafta müsabakalarıyla tamamlanacak, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde ise 32. hafta karşılaşmaları yapılacak.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu üç ligde haftanın maç programı şöyle:
TAHİNCİOĞLU BASKETBOL SÜPER LİGİ
Bugün:
18.00 Yeşilgiresun Belediyespor-Fenerbahçe Doğuş (Giresun 19 Eylül)
Yarın:
13.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Banvit (Cebeci Spor Kompleksi)
15.15 Trabzonspor-Eskişehir Basket (Hayri Gür)
17.00 Beşiktaş Sompo Japan-Gaziantep Basketbol (BJK Akatlar)
15 Nisan Pazar:
13.00 Muratbey Uşak-Galatasaray Odeabank (Uşak Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi)
15.15 Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Anadolu Efes (Sakarya)
17.00 TOFAŞ-Pınar Karşıyaka (TOFAŞ)
16 Nisan Pazartesi:
19.00 Demir İnşaat Büyükçekmece-Darüşşafaka (Gazanfer Bilge)
BİLYONER.COM KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ
Yarın:
14.00 BOTAŞ-Beşiktaş (Ankara)
14.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Yakın Doğu Üniversitesi (Antakya)
14.00 Fenerbahçe-Adana ASKİ (Metro Enerji)
14.00 Galatasaray-OGM Ormanspor (Ahmet Cömert)
14.00 Abdullah Gül Üniversitesi-Mersin Büyükşehir Belediyespor (Kadir Has Kongre Merkezi)
14.00 Çukurova Basketbol-İstanbul Üniversitesi (Edip Buran)
TÜRKİYE BASKETBOL 1. LİGİ
Bugün:
15.30 Ankara DSİ-OGM Ormanspor (Ankara)
17.00 Sigortam.net Bakırköy Basket-Düzce Belediyespor (Ahmet Cömert)
Yarın:
14.00 Bahçeşehir Koleji-Bandırma Kırmızı (Caferağa)
15.00 Karesispor-Samsun Büyükşehir Belediyespor Anakent (Kurtdereli)
16.00 Türk Telekom-Antalyaspor (TOBB ETÜ)
18.00 Afyon Belediyespor-Yalova Group Belediye (Afyonkarahisar Atatürk)
18.00 Bursaspor Durmazlar-Halk Enerji TED Ankara Kolejliler (Bursa Atatürk)
18.00 Akhisar Belediyespor-Petkim Spor (Akhisar Belediye)
15 Nisan Pazar:
16.00 Selçuklu Belediyespor-İstanbulspor Beylikdüzü (Selçuklu Belediyesi)
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