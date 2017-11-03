Potada heyacan yarın başlıyor! İşte fikstür

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu üç ligde haftanın maç programı şöyle:
TAHİNCİOĞLU BASKETBOL SÜPER LİGİ
Yarın:
13.00 Beşiktaş Sompo Japan-Darüşşakafa (BJK Akatlar)
15.15 Eskişehir Basket-Galatasaray Odeabank (Anadolu Üniversitesi)
17.00 Demir İnşaat Büyükçekmece-Gaziantep Basketbol (Gazanfer Bilge)
20.15 TOFAŞ-İstabul Büyükşehir Belediyespor (TOFAŞ)
5 Kasım Pazar:
13.00 Yeşilgiresun Belediyespor-Banvit (Giresun 19 Eylül)
15.15 Fenerbahçe Doğuş-Pınar Karşıyaka (Ülker Spor ve Etkinlik)
17.00 Muratbey Uşak-Sakarya Büyükşehir Belediyespor (Uşak Üniversitesi)
6 Kasım Pazartesi:
19.00 Trabzonspor-Anadolu Efes (Hayri Gür)
BİLYONER.COM KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ
Yarın:
14.00 Adana ASKİ-Çukurova Basketbol (Menderes)
14.00 OGM Ormanspor-İstanbul Üniversitesi (Sait Zarifoğlu)
14.00 Mersin Büyükşehir Belediyespor-Bornova Beckerspor (Edip Buran)
15.00 Galatasaray-Yakın Doğu Üniversitesi (Ahmet Cömert)
5 Kasım Pazar:
14.00 Canik Belediyespor-BOTAŞ (Canik Belediye)
16.00 Abdullah Gül Üniversitesi-Hatay Büyükşehir Belediyespor (Kadir Has Kongre Merkezi)
17.15 Fenerbahçe-Beşiktaş (Metro Enerji)
TÜRKİYE BASKETBOL 1. LİGİ
Yarın:
14.00 Bahçeşehir Koleji-Karesispor (Caferağa)
15.00 İstanbulspor Beylikdüzü-Yalova Group Belediyespor (Beylikdüzü)
15.00 Petkimspor-Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakent (ENKA)
15.30 Türk Telekom-Ankara DSİ (Mamak Belediyesi)
16.00 Halk Enerji TED Ankara Kolejliler-OGM Ormanspor (Ankara)
17.00 Antalyaspor-Akhisar Belediyespor (Antalya)
18.00 Bursaspor Durmazlar-Afyon Belediyespor (Bursa Atatürk)
5 Kasım Pazar:
16.00 Bandırma Kırmızı-Düzce Belediyespor (Banvit Kara Ali Acar)
16.00 Selçuklu Belediyespor-Bakırköy Basket (Selçuklu Belediye)