Potada haftanın programı! Müthiş maçlar...
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 12'nci, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ise 10'uncu hafta karşılaşmaları oynanacak.
Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:
- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
Yarın:
13.00 Beşiktaş Sompo Japan-Banvit (BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)
15.15 Pınar Karşıyaka-Gaziantep Basketbol (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)
17.30 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol (Cebeci Spor Kompleksi)
23 Aralık Pazar:
13.00 Afyon Belediyespor-Türk Telekom (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)
15.15 Galatasaray-Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem)
17.30 TOFAŞ-Anadolu Efes (TOFAŞ)
24 Aralık Pazartesi:
20.00 Darüşşafaka Tekfen-Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)
- Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Yarın:
14.00 Mersin Büyükşehir Belediyespor-Gündoğdu Adana Basketbol (Servet Tazegül)
16.00 BOTAŞ-OGM Ormanspor (Ankara)
17.00 İzmit Belediyespor-Bellona Kayseri Basketbol (Kocaeli Atatürk)
23 Aralık Pazar:
15.00 Canik Belediyespor-Çukurova Basketbol (Mustafa Dağıstanlı)
15.15 İstanbul Üniversitesi-Kırçiçeği Bodrum (Prof. Dr. Turgay Atasü)
16.30 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray (Antakya)
18.00 Beşiktaş-Fenerbahçe (BJK Akatlar)
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