Potada haftanın programı belli oldu!
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ile Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 22. hafta maçları oynanacak, Türkiye Basketbol 1. Ligi'ne ise 29. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu üç ligde haftanın maç programı şöyle:
TAHİNCİOĞLU BASKETBOL SÜPER LİGİ
Yarın:
13.00 Pınar Karşıyaka-Demir İnşaat Büyükçekmece (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)
15.15 Banvit-Muratbey Uşak (Banvit Kara Ali Acar)
17.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş Sompo Japan (Cebeci Spor Kompleksi)
25 Mart Pazar:
13.00 Galatasaray Odeabank-Trabzonspor (Sinan Erdem)
15.15 Fenerbahçe Doğuş-Eskişehir Basket (Ülker Spor ve Etkinlik)
17.00 Gaziantep Basketbol-Yeşilgiresun Belediyespor (Şahinbey)
19.30 Darüşşafaka-Sakarya Büyükşehir Belediyespor (Volkswagen Arena)
26 Mart Pazartesi:
19.00 Anadolu Efes-TOFAŞ (Sinan Erdem)
BİLYONER.COM KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ
Yarın:
14.00 Çukurova Basketbol-Fenerbahçe (Edip Buran)
14.00 BOTAŞ-OGM Ormanspor (Ankara)
16.00 Abdullah Gül Üniversitesi-Adana ASKİ (Kadir Has Kongre Merkezi)
17.00 Beşiktaş-İstanbul Üniversitesi (BJK Akatlar)
18.00 Canik Belediyespor-Galatasaray (Canik Belediye Mehmet Can Öztürk)
25 Mart Pazar:
14.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Mersin Büyükşehir Belediyespor (Antakya)
TÜRKİYE BASKETBOL 1. LİGİ
Yarın:
15.00 İstanbulspor Beylikdüzü-Karesispor (Beylikdüzü)
15.00 Petkim Spor-Afyon Belediyespor (İzmir ENKA)
16.00 Türk Telekom-Bahçeşehir Koleji (TOBB ETÜ)
16.30 Halk Enerji TED Ankara Kolejliler-Akhisar Belediyespor (Ankara)
17.00 Antalyaspor-Yalova Group Belediye (Antalya)
17.00 Samsun Büyükşehir Belediyespor Anakent-Ankara DSİ (Mustafa Dağıstanlı)
17.00 Düzce Belediyespor-OGM Ormanspor (Kalıcı Konutlar Merkez)
18.00 Bursaspor Durmazlar-Selçuklu Belediyespor (Bursa Atatürk)
25 Mart Pazar:
16.00 Bandırma Kırmızı-Sigortam.net Bakırköy Basket (Banvit Kara Ali Acar)
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