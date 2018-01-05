Potada haftanın programı belli oldu!

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu üç ligde haftanın maç programı şöyle:
- TAHİNCİOĞLU BASKETBOL SÜPER LİGİ
Yarın:
13.00 Trabzonspor-TOFAŞ (Hayri Gür)
15.15 Demir İnşaat Büyükçekmece-Muratbey Uşak (Gazanfer Bilge)
17.00 Pınar Karşıyaka-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)
20.15 Eskişehir Basket-Beşiktaş Sompo Japan (Anadolu Üniversitesi)
7 Ocak Pazar:
13.00 Darüşşafaka-Yeşilgiresun Belediyespor (Volkswagen Arena)
15.15 Gaziantep Basketbol-Anadolu Efes (Şahinbey)
17.00 Galatasaray Odeabank-Banvit (Sinan Erdem)
19.30 Fenerbahçe Doğuş-Sakarya Büyükşehir Belediyespor (Ülker Spor ve Etkinlik)
- BİLYONER.COM KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ
Yarın:
13.00 Bornova Beckerspor-Canik Belediyespor (Bornova Atatürk)
14.00 Adana ASKİ-Fenerbahçe (Adana Atatürk)
14.00 OGM Ormanspor-Galatasaray (M. Sait Zarifoğlu)
16.00 İstanbul Üniversitesi-Çukurova Basketbol (Prof. Dr. Turgay Atasü)
16.30 Beşiktaş-BOTAŞ (BJK Akatlar)
7 Ocak Pazar:
16.30 Mersin Büyükşehir Belediyespor-Abdullah Gül Üniversitesi (Edip Buran)
16.30 Yakın Doğu Üniversitesi-Hatay Büyükşehir Belediyespor (Ahmet Cömert)
- Türkiye Basketbol 1. Ligi
Bugün:
15.30 Ankara DSİ-Afyon Belediyespor (Ankara)
16.00 OGM Ormanspor-Sigortam.net Bakırköy Basket (M. Sait Zarifoğlu)
Yarın:
15.00 İstanbulspor Beylikdüzü-Türk Telekom (Beylikdüzü)
15.00 Petkimspor-Selçuklu Belediyespor (ENKA)
16.00 Yalova Group Belediye-Karesispor (Yalova 90. Yıl)
16.00 Bandırma Kırmızı-Bursaspor Durmazlar (Banvit Kara Ali Acar)
17.00 Düzce Belediyespor-Akhisar Belediyespor (Kalıcı Konutlar Merkez)
17.00 Antalyaspor-Halk Enerji TED Ankara Kolejliler (Antalya)
17.00 Samsun Büyükşehir Belediyespor Anakent-Bahçeşehir Koleji (Mustafa Dağıstanlı)