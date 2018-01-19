Potada haftanın programı

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:
- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Yarın:
14.00 Adana ASKİ-OGM Ormanspor (Adana Atatürk)
14.00 Çukurova Basketbol-Yakın Doğu Üniversitesi (Edip Buran)
14.00 Galatasaray-Bornova Beckerspor (Ahmet Cömert)
14.00 BOTAŞ-Hatay Büyükşehir Belediyespor (Ankara)
16.00 Abdullah Gül Üniversitesi-İstanbul Üniversitesi (Kadir Has Kongre Merkezi)
21 Ocak Pazar:
14.00 Canik Belediyespor-Beşiktaş (Canik Belediye Mehmet Can Öztürk)
14.00 Fenerbahçe-Mersin Büyükşehir Belediyespor (Metro Enerji)
- Türkiye Basketbol 1. Ligi
Bugün:
17.00 Sigortam.net Bakırköy Basket-Afyon Belediyespor (Ahmet Cömert)
Yarın:
15.00 Bahçeşehir Koleji-Yalova Group Belediye (Caferağa)
16.00 Türk Telekom-Petkim Spor (TOBB ETÜ)
16.30 Halk Enerji TED Ankara Kolejliler-Bandırma Kırmızı (Ankara)
16.30 Karesispor-Ankara DSİ (Kurtdereli)
17.00 Antalyaspor-İstanbulspor Beylikdüzü (Antalya)
18.00 Bursaspor Durmazlar-Samsun Büyükşehir Belediyespor Anakent (Bursa Atatürk)
18.00 Akhisar Belediyespor-OGM Ormanspor (Akhisar Belediye)
21 Ocak Pazar:
16.00 Selçuklu Belediyespor-Düzce Belediyespor (Selçuklu Belediyesi)