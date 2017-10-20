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Potada haftanın programı!

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ve Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne 3. hafta maçlarıyla devam edilecek.

Hürriyet Haber
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Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde ise 4. hafta müsabakaları oynanacak. 

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu üç ligde haftanın maç programı şöyle:

TAHİNCİOĞLU BASKETBOL SÜPER LİGİ

Yarın:
13.00 Muratbey Uşak-Darüşşafaka (Uşak Üniversitesi)
15.15 Pınar Karşıyaka-Galatasaray Odeabank (Karşıyaka Mustafa Kemal Atatürk)
17.00 TOFAŞ-Beşiktaş Sompo Japan (TOFAŞ)
20.15 Demir İnşaat Büyükçekmece-Banvit (Gazanfer Bilge)
22 Ekim Pazar:
13.00 Yeşilgiresun Belediyespor-Sakarya Büyükşehir Belediyespor (Giresun 19 Eylül)
15.15 Fenerbahçe Doğuş-Gaziantep Basketbol (Ülker Spor ve Etkinlik)
17.00 Trabzonspor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Hayri Gür)
23 Ekim Pazartesi:
19.00 Eskişehir Basket-Anadolu Efes (Anadolu Üniversitesi)

BİLYONER.COM KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ

Yarın:
13.30 OGM Ormanspor-Mersin Büyükşehir Belediyespor (Sait Zarifoğlu)
14.00 Çukurova Basketbol-Hatay Büyükşehir Belediyespor (Edip Buran)
14.00 Adana ASKİ-BOTAŞ (Menderes)
14.00 Galatasaray-İstanbul Üniversitesi (Ahmet Cömert)
22 Ekim Pazar:
13.30 Abdullah Gül Üniversitesi-Beşiktaş (Kadir Has Kongre Merkezi)
14.00 Canik Belediyespor-Yakın Doğu Üniversitesi (Canik Belediye)
17.15 Fenerbahçe-Bornova Beckerspor (Metro Enerji)

 

TÜRKİYE BASKETBOL 1. LİGİ

Bugün:
16.00 OGM Ormanspor-Selçuklu Belediyespor (Sait Zarifoğlu)
Yarın:
15.00 Samsun Büyükşehir Belediyesi Anakent-Halk Enerji TED Ankara Kolejliler (Mustafa Dağıstanlı)
16.30 Petkim Spor-İstanbulspor Beylikdüzü (ENKA)
16.30 Yalova Group Belediye-Bursaspor Durmazlar (Yalova 90. Yıl)
17.00 Bakırköy Basket-Karesispor (Ahmet Cömert)
17.00 Ankara DSİ-Bahçeşehir Koleji (Ankara)
17.00 Düzce Belediyespor-Türk Telekom (Kalıcı Konutlar Merkez)
18.00 Afyon Belediyespor-Akhisar Belediyespor (Afyonkarahisar Atatürk)
22 Ekim Pazar:
16.00 Bandırma Kırmızı-Antalyaspor (Banvit Kara Ali Acar)

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