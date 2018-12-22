Potada Galatasaray - Fenerbahçe derbisi

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Basketbol
AA / Fotoğraf: Depo Photos
22.12.2018 - 09:50, Son Güncelleme:

Potada Galatasaray - Fenerbahçe derbisi

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Potada Galatasaray - Fenerbahçe derbisi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe Beko yarın karşı karşıya gelecek.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasındaki derbide Galatasaray, yarın Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 15.15'te başlayacak.

Ligde 6 galibiyet ve 4 mağlubiyeti bulunan ev sahibi Galatasaray, haftaya 6. sırada girdi. Namağlup Fenerbahçe Beko ise zirvede yer alıyor.
Kulüpler arasındaki anlaşma uyarınca derbiyi konuk Fenerbahçe'nin taraftarları salonda izleyemeyecek.

"Çocuklar üşümesin" kampanyası
Galatasaray Kulübü, "Çocuklar üşümesin" kampanyasıyla, köy okullarına destek olmak adına yarınki derbi öncesi organizasyon düzenleyecek.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma öncesinde GSStore stantlarından 10 liraya atkı, bere ve eldiven satışı yapılacak. Taraftarlar dilediği takdirde maçtan 30 dakika önce sarı-kırmızılı takımın ilgili pankartla sahaya çıkışı sırasında ürünleri sahaya atarak kampanyaya destek verebilecek.
Toplanan ürünler "Çocuklar üşümesin" kampanyası kapsamında köy okullarına bağışlanacak.

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