Potada final serisinde ikinci randevu
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında Anadolu Efes, yarın Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek
Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 18.45'te başlayacak. Müsabakayı Yener Yılmaz, Özlem Yalman ve Sinan İşgüder hakem üçlüsü yönetecek.
Basketbol Süper Ligi'nde son 3 sezonun şampiyonu Fenerbahçe Beko, serinin ilk maçında Anadolu Efes'i 73-56 mağlup ederek 1-0 öne geçmişti.
Final serisinde 4 galibiyete ulaşan takım, şampiyon olacak.
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