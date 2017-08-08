Potada fikstür çekildi! İşte ilk hafta maçları...

Yeşilköy Polat Rennaisance Hotel'de yapılan kura çekimine, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF CEO’su Ömer Onan, BSL Direktörü Samer Şenbayrak, Tahincioğlu Genel Müdür Yardımcısı Soner Akpınar, TBF ve kulüp yetkilileri katıldı. 16 takımın yer aldığı ve 30 hafta sürecek olan Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde ilk hava atışı ise 7 Ekim’de yapılacak. Sezonun ilk yarısı 14 Ocak’ta sona erecek.
Gerçekleşen kura çekimi sonrası ilk hafta eşleşmeleri şu şekilde oluştu:
Tofaş - Darüşşafaka Basketbol
Yeşil Giresun Belediyespor - Uşak Sportif
Trabzonspor - Beşiktaş Sompo Japan
Demir İnşaat Büyükçekmece - Sakarya Büyükşehir Belediye
Eskişehir Basket - İstanbul Büyükşehir Belediye
Fenerbahçe Doğuş - Banvit
Pınar Karşıyaka - Anadolu Efes
Galatasaray Odeabank - Gaziantep Basketbol