Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu üç ligde haftanın maç programı şöyle:
TAHİNCİOĞLU BASKETBOL SÜPER LİGİ
YARIN:
13.00 Beşiktaş Sompo Japan-Yeşilgiresun Belediyespor (BJK Akatlar)
15.15 Gaziantep Basketbol-Pınar Karşıyaka (Karataş Şahinbey)
17.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Demir İnşaat Büyükçekmece (Cebeci)
20.15 Muratbey Uşak-TOFAŞ (Uşak Üniversitesi)
15 Ekim Pazar:
13.00 Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Trabzonspor (Sakarya)
15.15 Darüşşafaka-Galatasaray Odeabank (Volkswagen Arena)
17.00 Anadolu Efes-Fenerbahçe Doğuş (Sinan Erdem)
19.30 Banvit-Eskişehir Basket (Banvit Kara Ali Acar)
BİLYONER.COM KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ
YARIN:
14.00 OGM Ormanspor-Adana ASKİ (M.Sait Zarifoğlu)
14.00 Mersin Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe (Edip Buran)
16.00 Bornova Beckerspor-Galatasaray (Bornova Atatürk)
16.30 Yakın Doğu Üniversitesi-Çukurova Basketbol (Caferağa)
15 Ekim Pazar:
16.00 İstanbul Üniversitesi-Abdullah Gül Üniversitesi (Prof. Dr. Turgay Atasü)
16.30 Hatay Büyükşehir Belediyespor-BOTAŞ (Antakya)
17.00 Beşiktaş-Canik Belediyespor (BJK Akatlar)
TÜRKİYE BASKETBOL 1. LİGİ
YARIN:
13.30 Bahçeşehir Koleji-OGM Ormanspor (Caferağa)
15.00 İstanbulspor Beylikdüzü-Bandırma Kırmızı (Gazanfer Bilge)
16.00 Halk Enerji TED Ankara Kolejliler-Petkimspor (Ankara)
16.00 Türk Telekom-Samsun Büyükşehir Anakent (TOBB ETÜ)
16.00 Karesispor-Afyon Belediyespor (Kurtdereli)
17.00 Antalyaspor-Bakırköy Basket (Antalya)
18.00 Akhisar Belediyespor-Ankara DSİ (Akhisar Belediye)
18.00 Bursaspor Durmazlar-Düzce Belediyespor (Bursa Atatürk)
15 Ekim Pazar:
16.00 Selçuklu Belediyespor-Yalova Group Belediyespor (Selçuklu Belediye)