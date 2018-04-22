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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Basketbol
AA / Fotoğraflar: Adem KABAYEL
22.04.2018 - 19:43, Son Güncelleme:

Potada derbinin galibi Galatasaray

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Potada derbinin galibi Galatasaray

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında oynanan derbi mücadelesinde Galatasaray Odeabank, sahasında Beşiktaş Sompo Japan'ı 77-73 yendi. Galatasaray Odeabank, bu sonuçla ligdeki 11. galibiyetini elde ederken, Beşiktaş Sompo Japan 9. mağlubiyetini yaşadı.

Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Emin Moğulkoç, Ozan Çakar, Can Mavisu
Galatasaray Odeabank: Renfroe 18, Hardy 9, Göksenin Köksal 1, Caner Topaloğlu, Hendrix 22, Mehmet Yağmur 11, Ege Arar, Emir Preldzic 9, Juskevicius 5, Taylor 2
Beşiktaş Sompo Japan: Adams 21, Strawberry 24, Diebler 3, Weems 13, Semih Erden 4, Kenan Sipahi, Lalanne 6, Can Maxim Mutaf, Clark, Sertaç Şanlı 2, Erkan Veyseloğlu
1. Periyot: 19-9
Devre: 37-22
3. Periyot: 52-45

Potada derbinin galibi Galatasaray


Karşılaşmaya iyi başlayan Galatasaray Odeabank, Hardy ve Renfroe'nun basketleriyle 3. dakikada 8 sayılık fark yakaladı: 10-2. Yaptığı sert savunmayla skor üstünlüğünü koruyan sarı-kırmızılılar, Mehmet Yağmur'un son saniyede üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu isabetle ilk çeyreği 10 sayı farkla (19-9) önde kapattı.

Müsabakanın ikinci çeyreğine her iki takım da hücumda tutuk başladı. Juskevicius'un 13. dakikadaki isabetiyle bu periyottaki ilk skorunu üreten sarı-kırmızılılar, Emir Preldzic ve Mehmet Yağmur'un üç sayılık atışlarıyla 15. dakikada farkı 16 sayıya çıkardı: 27-11. Hendrix'in boyalı alandan basketleriyle çeyreğin son dakikasında farkı 20 sayıya (37-17) taşıyan Galatasaray Odeabank, soyunma odasına 37-22 üstün gitti.

Maçın ikinci yarısı, karşılıklı basketlerle başladı. Adams'ın üst üste bulduğu isabetlerle oyunun kontrolünü ele geçiren Beşiktaş Sompo Japan, aynı oyuncunun 28. dakikadaki dış atışıyla farkı tek hanelere indirdi: 48-39. Siyah-beyazlılar, yakaladığı 6-0'lık seriyle farkı 3 sayıya (48-45) düşürse de Galatasaray Odeabank, final periyoduna 52-45 önde girdi.

Mücadelenin son çeyreğine Galatasaray Odeabank, Mehmet Yağmur'un üç sayılık atışıyla farkı yeniden çift hanelere (55-45) yükselterek girdi. Kalan bölümde siyah-beyazlılar, Strawberry ve Adams ile farkı azaltsa da skor üstünlüğünü koruyan Galatasaray Odeabank, baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmada parkeden 77-73 galip ayrıldı.

Galatasaray Odeabank'ta 22 sayı kaydeden Hendrix ile 18 sayı bulan Renfroe, galibiyette önemli rol oynadı. Beşiktaş Sompo Japan'da ise Strawberry'nin 24, Adams'ın 21 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.

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