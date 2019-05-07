Potada derbi heyecanı
Fenerbahçe Beko ile Galatasaray Doğa Sigorta, yarın 27. haftanın erteleme maçında karşılaşacak.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko ile Galatasaray Doğa Sigorta, 27. haftanın erteleme maçında yarın karşı karşıya gelecek.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele saat 21.00'de başlayacak.
Ligde Fenerbahçe Beko 22 galibiyet ve 4 mağlubiyetle lider durumda bulunurken, sarı-kırmızılılar 17 galibiyet ve 9 mağlubiyetle 5. sırada yer alıyor.
İki takım arasında ilk yarıda Galatasaray'ın ev sahipliğinde oynanan karşılaşmayı sarı-kırmızılılar 84-74 kazanmıştı.
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