Potada derbi heyecanı!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Basketbol
aa-spor
04.05.2018 - 09:54, Son Güncelleme:

Potada derbi heyecanı!

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Potada derbi heyecanı!

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Fenerbahçe Doğuş, yarın derbi maçta Beşiktaş Sompo Japan'ı konuk edecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak derbi, saat 13.00'te başlayacak.

Normal sezonu, bitime 3 hafta kala lider bitirmeyi garantileyen sarı-lacivertliler, geride kalan 27 maçta 24 galibiyet, 3 yenilgi aldı. Ligde son yenilgisini 28 Ocak'ta Banvit deplasmanında yaşayan Fenerbahçe Doğuş, daha sonraki 11 maçını da kazandı.

Beşiktaş Sompo Japan ise ligde normal sezonu ilk 4'te bitirip play-off çeyrek final serisinde saha ve seyirci avantajı yakalamak için mücadele ediyor. Ligde 4. sırada bulunan siyah-beyazlıların, 18 galibiyet, 9 yenilgisi bulunuyor.


FENERBAHÇE, BEŞİKTAŞ'A LİGDE 6 YILDIR YENİLMİYOR

Fenerbahçe, potada Beşiktaş'a son yıllarda büyük bir üstünlük kurdu.

Sarı-lacivertliler, rakibine ligde 6 yıldır maç kaybetmiyor. Beşiktaş karşısındaki son yenilgisini 9 Mayıs 2012'de yaşayan sarı-lacivertliler, daha sonra oynanan 15 lig maçını da galip bitirmeyi başardı.

ATAŞEHİR'DE YENİLGİYİ UNUTTU

Fenerbahçe Doğuş, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynadığı son 52 lig maçını da kazanarak ulaşılması güç bir seriye imza attı.

Ligde seyircisi önünde son yenilgisini 26 Ekim 2015'te Torku Konyaspor alan sarı-lacivertliler, daha sonra oynadığı 52 lig maçında da rakiplerine şans tanımadı.
Ataşehir'de 3.5 yılı aşkın bir süredir kaybetmeyen sarı-lacivertliler, derbide bu seriyi sürdürmek için de mücadele edecek.

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