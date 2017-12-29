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Potada derbi heyecanı!

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. hafta maçında yarın Galatasaray, Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Hürriyet Haber
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Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanacak derbi, saat 19.00'da başlayacak.

Sezonun geride kalan bölümünde oynadığı maçlarda 10 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, averajla üçüncü sırada yer alıyor.
Ligde bir maç eksiği olan Galatasaray ise beşer galibiyet ve mağlubiyetle 10. sırada bulunuyor.

Galatasaray ile Adana ASKİ arasındaki 11. hafta karşılaşması, Adana ekibinin bu sezon 4. kez lisanslı başantrenörle maça çıkmadığı gerekçesiyle oynanamamıştı. Türkiye Basketbol Federasyonunun statü gereği bu maçta Galatasaray'ı 20-0 hükmen galip sayması bekleniyor.

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