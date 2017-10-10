Potada Avrupa perdesi açılıyor! Açılışı Anadolu Efes yapacak

THY Avrupa Ligi, 7 Days Avrupa Kupası ve FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yer alan Türk ekipleri, bugünden itibaren Avrupa serüvenine başlayacak.

THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Doğuş ve Anadolu Efes, 7 Days Avrupa Kupası'nda Galatasaray Odeabank, Tofaş ve Darüşşafaka, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ise Beşiktaş Sompo Japan, Banvit, Pınar Karşıyaka ve Gaziantep Basketbol, Türkiye'yi temsil edecek.

THY AVRUPA LİGİ'NDE AÇILIŞI ANADOLU EFES YAPACAK

THY Avrupa Ligi'nde yeni sezon 12 Ekim Perşembe günü TSİ 20.00'de oynanacak Anadolu Efes - Real Madrid ve CSKA Moskova EA7 Olimpia Milano ile başlayacak. Abdi İpekçi Spor Salonu'nun farklı bir amaç için kullanılacak olmasından ötürü bu sezon maçlarını Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynayacak olan Anadolu Efes, açılışı kendi sahasında geçtiğimiz sezon THY Avrupa Ligi'nde yarı finalde Fenerbahçe Doğuş'a elenen Real Madrid ile yapacak. Koç Velimir Perasovic ile yola devam eden İstanbul ekibi, yenilenen kadrosuyla Final Four'da yer almak istiyor.

SON ŞAMPİYON SAHNE ALIYOR

THY Avrupa Ligi'nde geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan ve Türkiye basketbol tarihindeki ilk THY Avrupa Ligi kupasını kazanan Fenerbahçe Doğuş, yeni ismiyle ve yenilenen kadrosuyla üst üste 2'nci şampiyonluğunu kazanmak istiyor. 12 Ekim Perşembe günü TSİ 22.00'de, son 7 Days Avrupa Kupası şampiyonu Unicaja Malaga ile sezonu açacak olan sarı-lacivertliler, bu maçı kazanarak iyi bir başlangıç yapmak hedefinde. Ekpe Udoh ve Bogdan Bogdanovic gibi takımın en kilit iki parçasını kaybeden Fenerbahçe Doğuş'un yeni transferlerinin takıma nasıl uyum sağlayacağı büyük merak konusu.

AVRUPA KUPASI'NDA İLK MAÇ TOFAŞ'IN

FIBA ile EuroLeague yönetimleri arasındaki anlaşmazlıklardan ötürü geçtiğimiz sezon Türkiye'nin takım göndermediği 7 Days Avrupa Kupası'nda bu sezon Türkiye'yi 3 takım temsil edecek. Galatasaray Odeabank, Darüşşafaka ve Tofaş'ın Türkiye'yi temsil edeceği Avrupa Kupası'nda açılışı Bursa ekibi Tofaş yapacak. Bugün TSİ 20.30'da Ratiopharm Ulm'e konuk olacak olan Tofaş, deplasmanda kazanarak D Grubu'na iyi bir başlangıç yapmak istiyor.

GALATASARAY KUPAYI 2'NCİ KEZ KAZANMAK İSTİYOR

2016 yılında Ergin Ataman yönetiminde Avrupa Kupası'nı kazanan Galatasaray Odeabank, bu sezon Erman Kunter ile aynı başarıyı tekrarlamak hedefinde. Yenilenen kadrosu ve düşen bütçesine rağmen 7 Days Avrupa Kupası'nın iddialı ekiplerinden biri olan sarı-kırmızılılar, Bayern Münih, BC Lietkabelis, Budocnost, Hapel Jerusalem ve Reggio Emilia ile birlikte B Grubu'nda yer alıyor. Galatasaray Odeabank ilk maçını 11 Ekim Çarşamba günü (yarın) TSİ 20.00'de kendi sahasında Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek.

DARÜŞŞAFAKA, PARİS DEPLASMANINDA

Geçtiğimiz sezon David Blatt'i takımın başına getirerek THY Avrupa Ligi'nde başarı hedefleyen Darüşşafaka Basketbol, son 8'de Real Madrid'e elenmişti. Bu sezon Blatt'i takımda tutan Daçka, kadroda büyük bir değişikliğe giderek sezonu açtı. 7 Days Avrupa Kupası'nı kazanarak tekrardan THY Avrupa Ligi'ne dönme hedefinde olan Darüşşafaka, ilk maçında 11 Ekim Çarşamba günü (yarın) TSİ 21.45'te Paris-Levallois ile karşılaşacak. Daçka'nın bulunduğu A Grubu'nda, Cedevita Zagreb, FIAT Torino, MaraBanc Andorra, UNICS Kazan ve Paris-Levallois yer alıyor.

FIBA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE TÜRKİYE'DEN 4 TAKIM

FIBA'nın en üst düzey kulüp organizasyonu olan FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ise 4 takım Türkiye'yi temsil edecek. Beşiktaş Sompo Japan, Pınar Karşıyaka, Banvit ve Gaziantep Basketbol'un Türkiye'yi temsil edeceği turnuvada, geçtiğimiz sezon şampiyon Iberostar Tenerife olurken, 2'nci Bandırma temsilcisi Banvit olmuştu. FIBA Şampiyonlar Ligi Son 4'te başarılı bir performans ortaya koyan Saso Filipovski'nin öğrencileri, final maçının son bölümünde istediği performansı ortaya koyamamış ve 2'ncilikle yetinmişti. İlk defa geçen sezon düzenlenen organizasyonun, bu yıl daha fazla adından söz ettirmesi bekleniyor.

BEŞİKTAŞ'IN HEDEFİ SON 4

Ufuk Sarıca yönetimindeki Beşiktaş Sompo Japan, geçtiğimiz sezon son 16'da Pınar Karşıyaka'ya elenmiş ve Avrupa defterini kapatmıştı. Bu sene kadro olarak yenilemeye giden siyah-beyazlılar, son 4'e kalarak şampiyonluk kovalamayı hedefliyor. Siyah-beyazlılar FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda yer alırken, ilk maçını 11 Ekim Çarşamba günü (yarın) TSİ 19.30'da Sidigas Avellino ile yapacak. Siyah-beyazlıların Avellino dışındaki rakipleri ise şu şekilde: Aris, CEZ Nymburk, Nanterre, Stelmet Gora, Telekom Baskets Bonn, Telenes Oostende.

SON FİNALİST BANVİT, KALDIĞI YERDEN DEVAM ETMEK HEDEFİNDE

Geçtiğimiz sezon FIBA Şampiyonlar Ligi'nde harikalar yaratan ve finale kadar yükselen Banvit, finalde ev sahibi Tenerife'ye mağlup olmuş ve kupayı 2'nci sırada tamamlamıştı. Filipovski ile yola devam eden Bandırma ekibi, kadrosunda değişikliklere giderken, takımın en önemli oyuncusu denebilecek Jordan Theodore ile yollarını ayırdı. Banvit Şampiyonlar Ligi'nde C Grubu'nda yer alırken, Bandırma ekibinin bu gruptaki rakipleri; AEK, Estudiantes, Medi Bayreuth, Ljubljana, Rosa Radom, Strasbourg ve Venezia olacak. Banvit ilk maçını bugün TSİ 21.30'da Umana Reyer Venezia ile deplasmanda oynayacak.

GAZİANTEP İZ BIRAKMAK İSTİYOR

Geçtiğimiz sezon Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde play-off yaparak, oyunuyla basketbol severlerin gönlünde taht kuran Gaziantep Basketbol, ilk kez yer aldığı FIBA Şampiyonlar Ligi'nde iz bırakmak istiyor. Stefanos Dedas yönetimindeki ekip, ligin ilk maçında Galatasaray'a 24 sayı farkla yenilerek henüz hazır olmadığını gösterse de, Avrupa'da iyi bir yerlere gelmeyi hedefliyor. B Grubu'nda yer alan Antep ekibi, Neptunas, Ventspils, Elan Chalon, Iberostar Tenerife, Orlandina Basket, PAOK ve Ludwigsburg ile aynı grupta bulunuyor. Gaziantep Basketbol ilk maçında bugün TSİ 19.30'da Orlandino Basket'i konuk edecek.

KARŞIYAKA YENİ KOÇUYLA AVRUPA SAHNESİNDE

Pınar Karşıyaka, geçtiğimiz sezon FIBA Şampiyonlar Ligi'ne çeyrek finalde havlu atmış ve son 4'e adını yazdıramamıştı. Ligde geçirilen başarısız bir sezonun ardından koç Nenad Markovic ile yollarını ayıran İzmir ekibi, takımın başına son dönemde Yeşilgiresun Belediyespor ile harikalar yaratan Aleksander Trifunovic'i getirdi. Trifunovic önderliğinde enerjik bir takım kuran Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nda yer alıyor. Kaf-Kaf'ın gruptaki rakipleri; Monaco, BC Enisey, Dinamo Sassari, Ewe Baskets Oldenburg, Hapoell Holon Juventus ve UCAM Murcia olacak. İzmir ekibi Şampiyonlar Ligi'nin kendi adına açılış maçında 11 Ekim Çarşamba günü (yarın) TSİ 21.30'da İtalyan ekip Dinamo Sassari'ye konuk olacak