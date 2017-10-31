Potada Avrupa mesaisi devam ediyor!

Erkeklerde THY Avrupa Ligi, FIBA Şampiyonlar Ligi, 7DAYS Avrupa Kupası ve FIBA Avrupa Kupası'ndaki 11 ekibimiz ile kadınlarda Avrupa Ligi ve Avrupa Kupası'nda yer alan 8 temsilcimiz hafta içi Avrupa mesaisi yapacak.

THY AVRUPA LİGİ'NDE ÖNCE FENERBAHÇE, SONRA EFES SAHNEDE

THY Avrupa Ligi 5'inci hafta müsabakalarında temsilcilerimiz birbirinden zorlu maçlara çıkacak. Fenerbahçe Doğuş, geçen hafta Panathinaikos'a karşı aldığı mağlubiyetin yarasını sarmak için evinde Valencia Basket'e karşı galibiyet arayacak. Müsabaka, 2 Kasım Perşembe günü saat 21.45'te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.

Avrupa'da bu sezon çıktığı 4 maçta da sahadan boynu bükük ayrılan Anadolu Efes ise, ilk galibiyetini son 7DAYS Avrupa Kupası Şampiyonu Unicaja Malaga karşısında arayacak. Karşılaşma, 3 Kasım Cuma günü saat 20.30'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

GALATASARAY ODEABANK SİFTAH PEŞİNDE

7DAYS Avrupa Kupası'nda yer alan temsilcilerimiz Galatasaray Odeabank, Darüşşafaka ve Tofaş da, galibiyet parolasıyla parkeye çıkacak.

2015 yılında bu kupayı müzesine götüren, ancak bu sezonki başlangıcıyla taraftarları hayal kırıklığına uğratan Galatasaray Odeabank, BC Lietkabelis karşısında B Grubu'ndaki ilk galibiyetini almaya çalışacak. Yarın Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak olan mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Diğer temsilcilerimizden Darüşşafaka, A Grubu müsabakasında yarın saat 22.30'da FIAT Torino ile deplasmanda karşılaşacak. D Grubu'nda yer alan Bursa ekibi Tofaş ise yarın saat 20.00'de Fransa ekibi Asvel Lyon-Villeurbanne'yi sahasında konuk edecek.

BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN SERİYE BAĞLAMAK İSTİYOR

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Beşiktaş Sompo Japan, Pınar Karşıyaka, Gaziantep Basketbol ve Banvit de, hafta içi Avrupa mesaisinde olacak olan kulüpler arasında yer alıyor.

Gruba 2'de 2 ile başlayan, ardından Ewe Baskets'e mağlup olan Pınar Karşıyaka, A Grubu'ndaki 4'üncü maçında Hapoel Holon'u ağırlayacak. İzmir'de oynanacak olan mücadele, bugün saat 20.30'da başlayacak.

Geçen sezon FIBA Şampiyonlar Ligi'ne son 16 turunda veda eden Beşiktaş Sompo Japan, bu sezonki Avrupa defterini de mağlubiyetle açsa da, son 2 maçını kazanarak moral buldu. D Grubu'nda Avellino'ya mağlup olan Kara Kartal, Oostende ve Gora'yı yenerek seriye başladı. Siyah-beyazlılar gruptaki 4'üncü maçında bugün saat 20.30'da CEZ Nymburk'a konuk olacak.

Diğer temsilcilerimizden Banvit C Grubu maçında yarın saat 19.30'da Medi Bayreuth ile evinde karşılaşacakken, Gaziantep Basketbol B Grubu maçında yarın saat 20.00'de Neptunas ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

FIBA AVRUPA KUPASI'NDA İSTANBUL EKİPLERİ GALİBİYET HEDEFİNDE

FIBA Avrupa Kupası E Grubu maçında İstanbul BBSK, yarın saat 20.30'da Dinamo Tbilisi'i konuk edecekken, bir diğer temsilcimiz Demir İnşaat Büyükçekmece, G Grubu maçında KB Sigal Prishtina ile yarın saat 20.30'da evinde karşılaşacak.

KADINLARDA 8 TAKIM PARKEYE ÇIKACAK

Kadınlarda ise 8 Türk ekibi, Avrupa sahnesinde maça çıkacak. İki Türk ekibi Bellona AGÜ Spor ile İstanbul Üniversitesi, Avrupa Kupası E Grubu maçında yarın saat 18.00'de Kayseri'de karşı karşıya gelecek.

Maçların programı şu şekilde

-- YARIN --

AVRUPA LİGİ

A GRUBU

22.30 Castors Braine - Galatasaray

B GRUBU

17.00 UMMC Ekaterinburg - Fenerbahçe

22.30 Perfumeria Avenida - Yakın Doğu Üniversitesi

AVRUPA KUPASI

B GRUBU

19.00 GA Kosice - Mersin BŞB

D GRUBU

19.00 Piestanske Cajky - Hatay BŞB

E GRUBU

18.00 Bellona AGÜ Spor - İstanbul Üniversitesi

-- 2 KASIM PERŞEMBE --

AVRUPA KUPASI

A GRUBU

20.30 Beşiktaş - TTT Riga